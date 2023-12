Stalking, un coppia nei guai 

Non solo non potranno avvicinarsi alla cognata che avrebbero perseguitato a lungo, ma non potranno nemmeno abitare nel suo stesso Comune. Una coppia, Fabio De Pau (63 anni) e Luisella Podda (57), è stata allontanata da Sanluri su ordine del giudice per le indagini preliminari Elisabetta Patrito che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Gilberto Ganassi, dopo un’inchiesta durata a lungo e basata su una sfilza di denunce presentate da una giovane donna che avrebbe subito angherie, offese, pestaggi dai parenti del marito che, dopo la morte dell’uomo, avrebbero cercato in tutti i modi di renderle la vita difficile.

La vicenda

La Procura contesta reati pesantissimi, oltre agli atti persecutori ci sono anche le lesioni aggravate a carico di entrambi. Un giorno, stando alla ricostruzione dell’accusa, Fabio De Pau avrebbe colto di sorpresa la cognata che tornava a casa e l’avrebbe spinta contro il muro, fino a quando la giovane non sarebbe riuscita ad allontanarsi. Ormai da anni, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna sarebbe stata vessata e offesa pesantemente, subendo anche aggressioni fisiche, con cadenza pressoché quotidiana. Molestie e atti persecutori che l’avrebbero fatta sprofondare in una condizione di ansia e timore per la propria incolumità.

Le lesioni aggravate

Il pm Ganassi ipotizza anche l’accusa di lesioni aggravate. A ottobre di quest’anno, nel cortile condominiale dove si affacciavano sia l’abitazione della presunta vittima che quella degli indagati, la giovane sarebbe stata aggredita e picchiata, riportando numerose contusioni. «Da settembre 2022 sino ad almeno ottobre 2023», si legge nell’ordinanza, «è stata posta in essere una condotta vessatoria dai coniugi, odierni indagati e cognati della persona offesa. Condotte che appaiono motivate da una esasperata conflittualità relativa a rapporti di vicinato». Prima che venisse firmata la misura cautelare del divieto di dimora a Sanluri, nella caserma dei carabinieri erano piovute una serie di denunce, sempre per presunti fatti legati a violenze e vessazioni. Il conflitto tra la coppia e la donna ha dato vita a vari procedimenti penali: la presunta vittima era stata anche denunciata dai coniugi, ma è stata assolta con formula piena.

Marito e moglie sono difesi dagli avvocati Pierdandrea Setzu e Giuseppe Congia, mentre la presunta vittima è assistita dai legali Gianluca Aste e Giancarmelo Granata. Dopo la notifica del provvedimento del Gip Patrito, la coppia si è trasferita in un’altra cittadina.

