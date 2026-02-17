Stalking sui social: condanna annullata 

Il fascicolo non poteva essere trattato dalla Procura e dal Tribunale di Cagliari, visto che la parte offesa, la criminologa cagliaritana Elisabetta Sionis, 59 anni, era già stata giudice onorario ai Minori e, da questa estate, è stata riconfermata nel medesimo ruolo dopo alcuni anni di assenza. La norma che dispone la competenza territoriale a Roma per i magistrati ordinari, vale anche per gli onorari. È la conclusione a cui sono arrivati i giudici della Corte d’appello che hanno accolto l’appello dell’avvocato Filippo Pirisi, difensore del 50enne Lucio Carmelo Lipari, originario di Savona, condannato a 2 anni in primo grado per atti persecutori sui social nei confronti della criminologa e della figlioletta. La sentenza di condanna è così stata annullata e tutti gli atti trasmessi alla Procura della Capitale perché faccia ripartire da capo l’intero procedimento. A cascata, dunque, potrebbero così essere trasferiti a Roma tutti gli altri fascicoli pendenti o in indagine a Cagliari.

Difesa dagli avvocati Stefano Marcialis e Aldo Luchi, Elisabetta Sionis ha presentato una serie di denunce in tutta Italia lamentando di essere perseguitata, ormai da anni, da un gran numero di haters. Sullo sfondo c’è una battaglia giudiziaria, combattuta a suon di querele e controquerele, con i sostenitori e con alcune persone ritenute vicine alla famosa criminologa, Roberta Bruzzone. «Siamo ovviamente soddisfatti della decisione», chiarisce l’avvocato Pirisi, «la nostra eccezione, tra l’altro, è stata condivisa anche dal sostituto procuratore generale, il dottor Andrea Massidda».

