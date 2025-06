Stalking su una collega: arrestato 

Gli era stato imposto il divieto di avvicinamento a una collega, che lo aveva denunciato per una serie di condotte moleste e vessatorie. Ma l’uomo non l’ha rispettato e così all’alba di ieri un operaio di 44 anni, Gerardo Morera Guerra, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Selargius e condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Cagliari.

L’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa per il reato di atti persecutori, è indagato per una serie di condotte moleste e vessatorie commesse tra il giugno e il settembre 2024 nei confronti di una collega di lavoro, una 47enne. Il provvedimento restrittivo, che dispone la sostituzione del divieto di avvicinamento con la custodia cautelare in carcere, è stato disposto in conseguenza di una valutazione di aggravamento del quadro indiziario e del rischio di reiterazione delle condotte persecutorie.

Dopo l’esecuzione dell’arresto, l’indagato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Maltrattamenti

A Monserrato, invece, a un diciannovenne è stato imposto di non avvicinarsi a nessun luogo frequentato dalla madre, una 57enne, che lo ha denunciato per continui episodi di violenza psicologica e condotte persecutorie. Quella che i carabinieri della stazione di Monserrato hanno verificato – attraverso accertamenti svolti con discrezione e tempestività- è una situazione familiare estremamente delicata. Per questo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre, prevedendo inoltre l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto della misura cautelare imposta. Come è accaduto per il caso di Selargius, se il giovane non rispetterà le disposizioni del giudice finirà in carcere.

