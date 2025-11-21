Stalking, ridotta la condanna 

Un anno fa aveva patteggiato cinque anni di carcere per il tentato omicidio di Amanda Gallus, 46 anni, la donna che avrebbe perseguitato a lungo e che, secondo l’accusa, avrebbe cercato di uccidere il 18 aprile dello scorso anno, quando aveva provocato un drammatico incidente frontale al termine di un folle inseguimento. A distanza di due settimane, poi, era stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione per stalking. Ora, pero, la Corte d’appello di Cagliari ha ridotto a 10 mesi la pena per gli atti persecutori che avrebbe compiuto Alessio Zonza, 54 anni, rideterminando di molto la condanna nei confronti dell’ex guardia giurata.

Nel giudizio di secondo grado, dunque, è stata ridotta la pena per le condotte persecutorie nei confronti della 45enne, dipendente del Conad di Carbonia. Se per la vicenda legata all’incidente il discorso è già chiuso, con il patteggiamento a 5 anni ormai passato in giudicato, per lo stalking gli avvocati difensori Roberto Zanda e Emilio Mameli avevano presentato appello dopo la condanna a 4 anni della gup Elisabetta Patrito. L’accusa di tentato omicidio era nata a seguito dello scontro frontale avvenuto nell’aprile dello scorso anno, quando Amanda Gallus, in una drammatica telefonata con la polizia, aveva denunciato di essere inseguita dall’uomo che la stava perseguitando da tempo e che lei aveva denunciato. Ora che la Corte d’appello ha rideterminato la pena per l’accusa di stalking, Alessio Zonza potrebbe a breve chiedere di uscire dal carcere per ottenere una formula alternativa alla detenzione. (fr.pi.)

