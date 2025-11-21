VaiOnline
Carbonia
21 novembre 2025 alle 01:14

Stalking, ridotta la condanna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un anno fa aveva patteggiato cinque anni di carcere per il tentato omicidio di Amanda Gallus, 46 anni, la donna che avrebbe perseguitato a lungo e che, secondo l’accusa, avrebbe cercato di uccidere il 18 aprile dello scorso anno, quando aveva provocato un drammatico incidente frontale al termine di un folle inseguimento. A distanza di due settimane, poi, era stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione per stalking. Ora, pero, la Corte d’appello di Cagliari ha ridotto a 10 mesi la pena per gli atti persecutori che avrebbe compiuto Alessio Zonza, 54 anni, rideterminando di molto la condanna nei confronti dell’ex guardia giurata.

Nel giudizio di secondo grado, dunque, è stata ridotta la pena per le condotte persecutorie nei confronti della 45enne, dipendente del Conad di Carbonia. Se per la vicenda legata all’incidente il discorso è già chiuso, con il patteggiamento a 5 anni ormai passato in giudicato, per lo stalking gli avvocati difensori Roberto Zanda e Emilio Mameli avevano presentato appello dopo la condanna a 4 anni della gup Elisabetta Patrito. L’accusa di tentato omicidio era nata a seguito dello scontro frontale avvenuto nell’aprile dello scorso anno, quando Amanda Gallus, in una drammatica telefonata con la polizia, aveva denunciato di essere inseguita dall’uomo che la stava perseguitando da tempo e che lei aveva denunciato. Ora che la Corte d’appello ha rideterminato la pena per l’accusa di stalking, Alessio Zonza potrebbe a breve chiedere di uscire dal carcere per ottenere una formula alternativa alla detenzione. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 