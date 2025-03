Stalking per 40 anni: accuse dopo l’assoluzione  

Era stato già processato ma anche assolto, per una presunta persecuzione nei confronti della ex compagna di scuola, per ben 37 anni. Fa discutere in città il caso di una donna che ha denunciato di essere vittima di atti persecutori da lunghissimo tempo anni da parte dell’ex compagno di scuola. Condotta iniziata dal liceo e reiterata sino al 2024.

Il tribunale di Nuoro, nel 2014 aveva già processato col rito abbreviato e assolto il 55 enne che giovedì, però, è stato chiamato nuovamente davanti al gup di Nuoro per rispondere delle nuove condotte persecutorie nei confronti della sua ex compagna di liceo. Nel 2022 all'uomo è stato assegnato un tutore legale.A denunciarlo lei, oggi 55 enne, costretta in questi anni a vivere nell’angoscia per i continui appostamenti sotto casa, al lavoro, telefonate a tutte le ore e lettere d’amore. Il gup, accogliendo la richiesta di rito abbreviato formulata dall’avvocato difensore Paola Marteddu, ha rinviato il processo al 29 maggio. Per l’accusa lui «con condotte reiterate lungo un arco di tempo ultra ventennale, molestava la donna appostandosi costantemente nei pressi della sua abitazione, dei luoghi in cui parcheggiava la macchina e in quelli da lei abitualmente frequentati, attendendola e guardandola insistentemente, così cagionandole un grave stato di ansia».

