Stalking, ora le donne denunciano di più 

Una città e una provincia più sicure e a dirlo sono i numeri: gli arresti sono passati da 311 del 2023 a 407 nei primi tre mesi dell’anno in corso, sono aumentate del 19,6 per cento le persone identificate e i veicoli controllati dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2024 sono stati 37.580 contro i 13.632 dello stesso periodo dell’anno precedente. Ma c’è un dato, sottolineato ieri dal questore Rosanna Lavezzaro, che riguarda i reati di stalking e maltrattamenti. Dati in aumento, con l’emissione di 20 provvedimenti restrittivi nell’ultimo anno.

La violenza di genere

Sono solo alcuni dei numeri relativi all’attività della polizia di Stato di Cagliari e presentati ieri al teatro “Carmen Melis” dal questore Rosanna Lavezzaro, durante la cerimonia per i 172 anni della fondazione del Corpo di polizia. Un’occasione per incontrare i cittadini, tracciare un bilancio dei risultati e dedicare un ricordo ai caduti. «Tutto è perfettibile e andremo oltre, ma gli indici sono oggi positivi», ha detto il questore che, tra l’altro, ha posto l’accento sul contrasto alla violenza di genere e sul lavoro svolto dalla squadra mobile su questo fronte. «Purtroppo, su stalking e maltrattamenti i numeri sono in crescita. Nonostante gli innumerevoli sforzi profusi dal dipartimento della pubblica sicurezza, dalle questure e dall’autorità giudiziaria, sul fronte della violenza di genere resta ancora tanto da fare». Mi dispiace molto, ha aggiunto il questore, «perché in termini di uomini, di provvedimenti e impegno l’investimento è altissimo e purtroppo ancora non incassiamo tutto quello che investiamo. In Italia viene uccisa una donna ogni 4 giorni, un dato drammatico che mi amareggia molto come donna, come mamma e come rappresentante delle forze dell’ordine».

La corona deposta

La cerimonia si è articolata in più fasi a partire dalla deposizione da parte del prefetto Giuseppe De Matteis e del questore di una corona di alloro a nome del capo della polizia Vittorio Pisani sulla lapide in ricordo di tutti e tutte i caduti della polizia davanti alla Questura in via Tuveri. Dalle 11.30, invece, le celebrazioni sono proseguite al teatro di via Santa Alenixedda, dove sono stati premiati 35 tra poliziotti e poliziotte che si sono distinti in particolari operazioni durante il proprio servizio.

Più vicini ai cittadini

«Il tema quest’anno è “esserci sempre”, proprio come il nostro dipartimento intende la nostra presenza sul territorio. Siamo una struttura estremamente articolata, con tante sfaccettature e ho sempre l’idea che la gente conosca poco di noi. Siamo l’unica forza di polizia civile a ordinamento speciale, abbiamo un Dna che ci ha smilitarizzato nel 1981 per renderci una forza di polizia più democratica, più coesa e, laddove è possibile, più efficiente». Nel bilancio anche i Daspo: 66 contro i 37 dello stesso periodo dell’anno precedente e 28 ammonimenti. Quasi 70 chili di droga sequestrati e più di 50 mila euro le sanzioni amministrative contestate. Gli sbarchi sono passati da 66 a 65 e i migranti arrivati illegalmente sono 675 contro i 1700 del 2023.

