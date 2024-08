Stalking, minaccia di dare fuoco alla ex 

Obbligo di dimora e divieto di avvicinamento alla ex fidanzata e ai luoghi che lei frequenta abitualmente. È quanto disposto dal Giudice del Tribunale nei confronti di un quarantenne quartese accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna: gli verrà messo il braccialetto elettronico e dovrà restare a 500 metri dalla ragazza, evitando di comunicare con lei anche attraverso altre persone.

A disporre la misura cautelare è stato il Gip del Tribunale, Luca Melis, dopo la richiesta del pm Gilberto Ganassi. La giovane aveva presentato querela attraverso l’avvocato Roberto Pusceddu dopo la rottura della relazione con il 40enne (non pubblichiamo il nome per evitare che la vittima venga riconosciuta): nel corso del loro rapporto era solito inveire contro la donna se la cena non era pronta o se non faceva le faccende domestiche e, finita la storia, sarebbe iniziato lo stalking con le minacce di dar fuoco alla casa e alla ex.

RIPRODUZIONE RISERVATA