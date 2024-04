Stalking, l’ex calciatore rossoblù interrogato dal Gip 

Si è presentato ieri mattina davanti al giudice per le indagini preliminari, Roberto Cau, accompagnato dai difensori Maria Grazia Monni e Fabrizio Rubiu, rilasciando dichiarazioni spontanee dopo avere, in precedenza, autorizzato gli investigatori della Polizia ad accedere ai propri telefonini consegnando loro le password. L'ex calciatore del Cagliari Calcio, Antonio Auriemma, classe 1997, passato poi nelle file dell'Olbia e della Nuorese, ha dato al gip del Tribunale la sua versione, dopo essere finito ai domiciliari con l'accusa di stalking, tentata estorsione e sequestro di persona nei confronti di una ragazza che avrebbe perseguitato sino a qualche settimana fa.

«Antonio ha completa fiducia nell'attività degli investigatori», spiegano gli avvocati Monni e Rubiu, «e proprio in considerazione di questo spirito pienamente collaborativo, che tra l'altro lo ha motivato a rendere immediatamente disponibili agli inquirenti tutti i contenuti del proprio cellulare, questa mattina ha fornito al giudice i primi chiarimenti in merito ai fatti che gli vengono contestati, replicando alle accuse con delle dichiarazioni spontanee. Attendiamo fiduciosi che con i successivi approfondimenti investigativi sia fatta piena luce sugli accadimenti».

Il fascicolo sul calciatore è stato aperto dopo la denuncia di una ragazza, fidanzata con lui per cinque mesi. Finita la relazione la giovane sarebbe stata perseguitata e minacciata (se non fosse tornata con lo sportivo, lui avrebbe divulgato dei filmati intimi), poi sarebbe stata rinchiusa per due ore in una stanza con la forza. Nella denuncia la ragazza ha segnalato anche che il calciatore portava sempre con sé un coltello in auto, poi ritrovato e sequestrato dagli agenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA