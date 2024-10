Stalking in Comune, a febbraio il processo al consigliere Deiana  

Si aprirà il 4 febbraio in Tribunale il processo al consigliere comunale Bernardino Deiana, 68 anni, accusato di essersi invaghito di una giovane dipendente del Comune, iniziando a perseguitarla con messaggi molesti, presentandosi fuori dal suo ufficio e pedinandola quando torna a casa. Chiusa l’inchiesta della Procura, il pubblico ministero Marco Cocco ha ottenuto il decreto di giudizio immediato dal giudice per le indagini preliminari Luca Melis che ha così fissato il giorno della prima udienza.

Dopo la querela della ragazza, causata dal presunto stalking che, negli ultimi mesi, si sarebbe addirittura accentuato, scatenando nella donna (più giovane di oltre vent’anni) uno stato d’ansia e una tale paura da costringerla a cambiare le proprie abitudini, il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla giovane. Una misura cautelare chiesta dal pubblico ministero applicata mediata il braccialetto elettronico.

La donna, difesa dall’avvocata Enrica Anedda Endrich, ha sporto querela lo scorso 5 giugno al Commissariato di Quartu, depositando poi varie memorie e integrazioni. La presunta vittima sostiene che, a partire dal 2014, Deiana abbia intrapreso condotte moleste, dedicandole attenzioni non gradite e rivolgendole complimenti sull’aspetto fisico, oltre a esternazioni d’amore non ricambiate. Nell’interrogatorio di garanzia, il consigliere – difeso dall’avvocato Luigi Mura – avrebbe ammesso di aver condotto un “corteggiamento” e di aver nutrito sentimenti differenti dalla semplice amicizia, ma comunque di non averla mai perseguitata. Rigettando così l’accusa di stalking. (fr.pi.)

