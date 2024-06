«Stalking, il mio incubo lungo 20 anni» 

Vivere per vent’anni con l’incubo di uno stalker, e come uscirne: lo spiega Elisabetta Boasso, trentaseienne di Iglesias, che ha ripreso in mano la sua vita dopo aver vissuto quell’incubo e ora ha deciso di raccontare la sua storia.

Il passato

«Un’adolescenza difficile, prima in famiglia, non certo per l’affetto, che non è mai mancato, ma certamente ha pesato la separazione dei miei genitori, poi la comparsa di un persecutore, durata due decenni». Elisabetta oggi è una donna affermata, felicemente sposata e con tre figli, la completano gli studi per diventare estetista e il suo lavoro, che svolge nel centro storico della città. La sua odissea è iniziata quando aveva solo quindici anni, appena un’adolescente, un mondo fatto di spensieratezza, piccoli hobby e la passione per l’arte, in breve tempo si è trasformato in un incubo. Era solo una ragazzina e quello che sembrava un insistente corteggiamento, peraltro non gradito, di un ragazzo più grande di lei, quasi un uomo, diventa un’ossessione che la accompagnerà per venti lunghi anni. Una condanna, e una seconda ombra che si materializzava costantemente con insulti e minacce sempre più insistenti, destinata a condizionare la sua giovinezza e i suoi affetti. Elisabetta ha vissuto nella paura, ma ha continuato la sua vita. Il matrimonio, i tre figli, l’affermazione e il rifugio nella sua professione ma sempre con la presenza di un personaggio minaccioso, che non voleva mollare la presa. Anni vissuti nel buio più totale, con la paura per se e i suoi figli. Elisabetta ha vissuto costretta a guardarsi costantemente le spalle, condizionando la sua vita affettiva e quella dei suoi famigliari, chiusa nel suo laboratorio, protetta solo da una vetrata, come in un acquario. Ma quell’uomo ha continuato a terrorizzarla, incutendo timore anche ai suoi clienti.

La reazione

Ma Elisabetta è una donna forte, ha vissuto nella paura senza mai mollare, supportata anche dalle forze dell’ordine e dal suo avvocato. E ha reagito. La rinascita arriva dopo la denuncia, poi la condanna, le misure restrittive e l’arresto del suo persecutore. Ritrova la libertà, ma è noto che le abitudini sono dure a morire, e dopo vent’anni trascorsi in un incubo, ancora si guarda le spalle. La svolta arriva durante il suo percorso professionale, dove viene incoraggiata da un docente a raccontare le sue vicissitudini. «Grazie al mio insegnante, Francesco Pili, che mi ha informata sui progetti dell’associazione “Donne al traguardo” (da anni in prima linea anche nel Sulcis al servizio delle donne vittime di violenza), ho partecipato al concorso con un breve diario che narrava la mia storia. Ciò ha fatto crescere in me un’autostima, che credevo completamente sopita». Vita, passioni, sogni, aspirazioni e ciò che ha ostacolato e ne ha reso difficile la realizzazione, Elisabetta riesce a raccoglierlo in un breve ma intenso racconto, “La mia vita nell’acquario” premiato recentemente dall’associazione. Elisabetta è convinta che «raccontare sia fondamentale per incoraggiare le donne, come me vittime di stalking o altre forme di violenza, a denunciare e trovare il supporto necessario affinché possano combattere il senso di solitudine e abbandono che si prova in queste situazioni».

