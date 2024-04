Stalking, ex calciatore rossoblù finisce agli arresti domiciliari dopo la denuncia della sua ex 

È finito ai domiciliari con l’accusa di stalking, tentata estorsione e sequestro di persona nei confronti di una ragazza che avrebbe perseguitato sino a qualche settimana fa. Destinatario dell’ordine di custodia cautelare firmato dal gip del Tribunale di Cagliari, Roberto Cau, è l’ex calciatore del Cagliari Calcio, Antonio Auriemma, classe 1997, passato poi nelle file dell’Olbia e della Nuorese. Oggi lo sportivo dovrà comparire davanti al giudice per essere interrogato.

La misura cautelare

A chiedere l’applicazione della misura cautelare – eseguita nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Quartu che hanno condotto le indagini – è stato il pubblico ministero Daniele Caria, titolare del fascicolo aperto pochi mesi fa dopo la denuncia di una ragazza che era stata fidanzata con il calciatore per cinque mesi. Stando alla ricostruzione degli investigatori, lo sportivo avrebbe minacciato e molestato l’ex compagna con continue scenate di gelosia e messaggi, così da renderle la vita impossibile. Finita la relazione, sarebbe arrivato a perseguitarla con messaggi e appostamenti sino poi a chiuderla in una stanza per due ore, impedendole di uscire, provando a convincerla a riprendere il rapporto. Da qui l’accusa di sequestro di persona. La Procura, inoltre, ipotizza per Auriemma anche un tentativo di estorsione per aver minacciato la giovane, se non fosse tornata con lui, che avrebbe reso pubblici dei video intimi, di fatto costringendola a passare tre notti con lui in un B&B.

Il blitz della polizia

Subito dopo che il giudice ha firmato la misura cautelare degli arresti domiciliari, lunedì è scattato il blitz della polizia con una perquisizione a carico dell’indagato, difeso dall’avvocato Filippo Pirisi. Gli agenti del Commissariato quartese, coordinati dal sostituto commissario Giovanni Noto, hanno fatto anche delle perquisizioni a carico del 27enne: la presunta vittima aveva denunciato di temere che le minacce venissero messe in pratica, visto che l’ex calciatore sarebbe stato in possesso di un pugnale che portava sempre con sé in auto. E proprio nell’Alfa Romeo di Auriemma i poliziotti avrebbero trovato, tra il sedile e la portiera, un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri. Oggi l’indagato comparirà davanti al gip Roberto Cau per l’interrogatorio di garanzia.

Gli altri procedimenti

Nel 2017 il giovane calciatore era stato querelato da un’altra ex fidanzata per maltrattamenti, lesioni e minacce. In primo grado, lo scorso anno, il 27enne è stato assolto dai reati più gravi e condannato a sei mesi (con pena sospesa) per le sole minacce. Nelle motivazioni della sentenza, però, la giudice Alessandra Angioni aveva comunque deciso di rinviare gli atti alla Procura con un’ipotesi di sequestro di persona poi contestata dalla Procura: il 31 maggio è fissata l’udienza preliminare. Nel 2021, inoltre, lo sportivo è stato denunciato da alcuni poliziotti per resistenza e oltraggio, per una discussione avvenuta davanti ad un locale. Grande promessa delle Giovanili del Cagliari (cinque presenze nella Nazionale Under 17), il calciatore era poi stato prestato all’Olbia e alla Nuorese, e aveva militato in diverse squadre sino a qualche anno fa.

