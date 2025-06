Stalking ed estorsione nei confronti di una donna, trentenne assolto 

Era accusato di stalking, estorsione, aver inviato video a contenuto sessuale e di aver violato il divieto che gli imponeva di tenere una distanza di 500 metri dalla persona offesa: dai primi due è stato assolto, mentre per le altre contestazioni è stato condannato a un anno e quattro mesi. Lo ha stabilito una sentenza della giudice Serena Corrias al termine del processo che chiamava in aula Antonio Bellinzas, che qualche tempo fa aveva avuto una storia con una donna (parte civile con l’avvocata Annalisa Carta); i problemi sorsero nel momento in cui la storia ebbe fine. A quel punto l’uomo, secondo l’accusa, avrebbe cominciato a molestare la donna, creando situazioni di imbarazzo alla donna, ricattandola e chiedendole di continuare a frequentarlo. Capi dai quali è stato assolto.

L’imputato (difeso dall’avvocata Federica Atzeni) aveva anche inviato video alla madre della persona offesa e, nonostante il divieto di avvicinarsi alla donna, lo aveva violato. Per questi reati è stato condannato a un anno e quattro mesi, mentre il pm aveva chiesto la condanna per i quattro capi a 4 anni e mezzo. ( p. m. )

