Stalking e resistenza, coppia in arresto 

Lui, Luigi Carta, 38 anni, aveva il braccialetto elettronico e non doveva avvicinarsi a casa della ex: invece lo ha fatto. E lei, Elisabet Desogus, 32, arrestata quattro mesi fa con l’accusa di aver accoltellato un suo ex, lo ha accompagnato: a bordo di un’auto, i due si sono fermati fuori dalla casa della ex di Carta. Una visita non richiesta e non gradita che si è conclusa con l’arresto della coppia, accusata di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché di violazioni connesse a una misura cautelare già in atto.

A rimetterci è stato il nuovo compagno della ex di Luigi Carta: quando la presenza di Carta entro l’area di sicurezza ha fatto scattare il dispositivo di allerta di cui la donna è stata fornita, il nuovo compagno si è avvicinato all’auto per chiedere spiegazioni ma il conducente lo avrebbe afferrato, facendo muovere l’auto e trascinando il malcapitato per diversi metri. L’uomo ha riportato ferite e contusioni tali da rendere necessario il suo ricovero al Policlinico di Monserrato.

Il sistema d’allarme

Accade tutto a Dolianova in un torrido venerdì sera. Il sistema di allarme attiva i carabinieri della Compagnia del paese poco dopo le 21 di venerdì, e una pattuglia dell’Aliquota radiomobile si mette immediatamente in movimento verso la casa della donna da proteggere da Carta, che già in passato ha avuto nei confronti della ex atteggiamenti inappropriati. Quando arrivano, il nuovo compagno della donna è già dolorante ed è necessario chiamare un’ambulanza.

La resistenza

Sono quasi le 23 quando i carabinieri arrivano alla casa di Luigi Carta. Al momento del controllo, il 38enne ed Elisabet Desogus si mostrano aggressivi nei confronti dei militari: si oppongo al controllo con le cattive, tanto che i due carabinieri nel corpo a corpo riportano contusioni che ieri sono state giudicate guaribili in sette giorni. Solo l’intervento di un’ulteriore pattuglia permette di riportare la calma. Inoltre Carta, secondo una nota diffusa dal Comando provinciale dell’Arma, si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest, facendo scattare una denuncia aggiuntiva.

L’udienza

Per i due, sentita l’autorità giudiziaria, scattano gli arresti domiciliari, convalidati ieri mattina in udienza al tribunale di Cagliari. Per Luigi Carta viene disposto l’obbligo di firma giornaliero in caserma. Rimessa in libertà, invece, Elisabet Desogus, che quattro mesi fa aveva subito un altro arresto per aver accoltellato il suo ex, Alessandro Schiuntu, 34 anni, colpito all’addome.

Il nuovo compagno della donna presa di mira dalla coppia, dopo essere stato medicato e dimesso dal Policlinico, non ha voluto sporgere querela per le ferite riportate. (m. n.)

