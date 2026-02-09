Stalking e lesioni all’ex ministro Sangiuliano, Boccia rinviata a giudizio 

Roma. Stalking e lesioni ai danni dell'ex ministro della Cultura, Gennaio Sangiuliano. Anche per questi reati l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia è stata rinviata a giudizio dal gup di Roma che ha fissato il processo al prossimo 6 ottobre. Al termine di una camera di consiglio durata poco meno di un'ora il giudice ha confermato l'impianto accusatorio a carico della donna, che era presente in aula, che comprende anche le accuse di interferenze illecite, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. «Lo sconcerto è tanto, ma anche la consapevolezza di dimostrare l'innocenza in sede dibattimentale», ha commentato dopo la decisione del giudice, l'imprenditrice di origini campane.

Dal canto suo l'ex ministro afferma che per questa vicenda ha affrontato «un anno di profonda sofferenza, ho subito un'onda di violenza inaudita. Si sta capendo chi era la vittima e chi il carnefice». Il procedimento era stato avviato per l'esposto di Sangiuliano arrivato poche settimane dopo il caso esploso intorno alla mancata nomina dell'imprenditrice a consigliera del Mic. Un terremoto costato la poltrona all'attuale corrispondente da Parigi per la Rai finito anch'egli sotto indagine per le accuse di peculato e rivelazione del segreto d'ufficio. Filone questo poi archiviato. Nel capo di imputazione relativo allo stalking a carico dell'imprenditrice i pm scrivono che l'indagata «con condotte reiterate ossessive e di penetrante controllo della vita privata, professionale e istituzionale rivolte verso Sangiuliano... causava un perdurante e grave stato di ansia e paura che si estrinsecava in un forte stress, un notevole dimagrimento, pensieri suicidi, in modo tale da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita, compromettendone la figura pubblica, inducendolo a rassegnare le dimissioni dalla carica istituzionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA