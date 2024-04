Stalking e abusi su minorenni, cinque codici rossi  

Maltrattamenti in famiglia, stalking e abusi sessuali su ragazzine minorenni. Sono queste le contestazioni mosse dalla seconda sezione della squadra mobile, coordinata dal vicequestore Samuele Cabizzosu, a cinque uomini dell’Oristanese. Sono scattati cinque codici rossi culminati con due arresti in flagranza differita e tre misure cautelari, disposte dalla procura.

I casi di atti persecutori coinvolgono due ventenni della provincia: uno perseguitava la sua ex fidanzata, la seguiva e tempestava di messaggi. E sono stati proprio questi messaggi su whatapps a far scattare l’arresto in flagranza differita (ovvero l’arresto anche sulla base di video, foto o altro materiale da cui emerga chiaramente il reato). Un altro giovane è stato arrestato perché perseguitava un’amica che non gradiva le sue avances (uno è in carcere, l’altro ai domiciliari).

In cella anche un 60enne di Oristano (difeso da Fabio Costa) che aveva palpeggiato una minorenne alla stazione degli autobus di via Cagliari. L’uomo era già sottoposto a una misura cautelare che ne limitava la libertà per reati analoghi ai danni di un’altra giovanissima, ma non ha rispettato il provvedimento e anzi ha ripetuto le molestie e adesso è in carcere a Massama.

Nei guai anche due 50enni accusati di maltrattamenti in famiglia. Uno se la prendeva con la madre, diverse volte le avrebbe aizzato contro anche il cane e in un’occasione ha aggredito il cognato intervenuto per difendere la donna. L’altro invece maltrattava la compagna. Per entrambi è stato disposto l’allontanamento da casa, il divieto di avvicinamento alle vittime e il braccialetto elettronico. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA