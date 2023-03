Stalking di vicinato: un anno 

Un anno di reclusione per stalking di “vicinato”. La sentenza del giudice di Tempio, Alessandro Cossu, riguarda fatti avvenuti a Santa Teresa nell’arco di qualche mese e denunciati ai Carabinieri. La condanna è a carico di un uomo di 60 anni, originario di Buddusò, Giovanni Mattola. ll pm Gianmarco Vargiu aveva chiesto un anno di carcere e la sua richiesta è stata accolta in toto. Nel capo di imputazione si legge che la vittima della persecuzione è una vicina di casa di Mattola. L’uomo, ha insistito il pm in aula, ogni volta che la vicina usciva di casa, la minacciava, cercava di bagnarla con l’acqua, si toccava i genitali e la fotografava. Inoltre, sempre stando al capo di imputazione, se incontrava in auto la vittima per strada, Mattola accelerava minacciosamente. In diverse occasioni avrebbe mimato con le mani il gesto di sparare. La difesa ha escluso che vi sia stata una persecuzione, ma per i giudice il comportamento dell’imputato ha costretto la vittima a cambiare le sue abitudini. (a. b.)

