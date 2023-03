Stalking con le bamboline vudù: condannata 

Un anno e mezzo di reclusione per aver perseguitato due ragazze con insulti, minacce e arrivando sino all’uso di bamboline vudù, perché convinta che le due giovani di Villa San Pietro volessero portarle via il marito. Savina Carpinteri, 62 anni di Sarroch, è stata condannata ieri mattina dal giudice, Gianluigi Dettori, al termine del dibattimento che ha visto sfilare nell’aula del Tribunale di Cagliari anche le presunte vittime dello stalking.

La testimonianza

«Mi sentivo minacciata», aveva detto al giudice la 39enne di Villa San Pietro, «perché ho ricevuto queste tre bamboline vudù, una delle quali senza gambe, un’altra con trenta spilli conficcati e in tutte c’erano le mie iniziali». Terminata l’indagine del pubblico ministero Marco Cocco, la 62enne era stata mandata a giudizio: stando alla tesi dell’accusa, si sarebbe convinta che le due giovadi donne fossero diventate le amanti di suo marito e, per questa ragione, avrebbe iniziato a perseguitarle.

Le contestazioni

I fatti contestati sarebbero avvenuti a Pula e Villa San Pietro, dal novembre 2015 al giugno 2017. Secondo l'accusa, Savina Carpinteri avrebbe molestato e minacciato, con condotte reiterate, le due presunte vittime, oramai certa che il marito avesse intrapreso con entrambe una relazione clandestina. Ossessionata dal presunto tradimento – sempre secondo la tesi di pm e carabinieri – avrebbe stazionato a lungo davanti alle loro abitazioni, per poi iniziare a pedinarle in auto, urlando loro vari insulti, suonando ripetutamente il clacson e proferendo minacce come: «Ci vorrebbe la ghigliottina». Dagli insulti, poi, si sarebbe passati allo stalking. L'imputata, in un’occasione, avrebbe gettato nel giardino di una delle due donne (entrambe di Villa San Pietro, una di 39 e l’altra di 41 anni) dei preservativi con un tovagliolo contenente un’altra scritta offensiva.