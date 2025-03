Stalking, 37 anni da incubo 

Un incubo che dura 37 anni. Da quando lui, compagno di classe alle scuole superiori, si era invaghito di lei non ancora maggiorenne. Un amore mai corrisposto da quella donna che oggi di anni ne ha 55, e dopo aver presentato querela nel 2010 e nel 2011, rimaste senza effetti, ieri ha ottenuto il rinvio a giudizio del suo aspirante spasimante, ora ufficialmente un aspirante stalker. Nei confronti dell’uomo anche la misura restrittiva del divieto di avvicinamento a 500 metri perché socialmente pericoloso. Dei protagonisti di questa storia non scriviamo i nomi per tutela della donna, ma anche dell’uomo, accompagnato da un tutore legale.

È una storia incredibile quella approdata ieri davanti al gup del tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, che vede come vittima una nuorese, costretta in questi anni a vivere nell’angoscia per i continui appostamenti sotto casa, al lavoro, telefonate a tutte le ore e lettere d’amore. La vicenda fotografa l’evoluzione dell’attenzione sui reati di genere e come, per avere un pizzico di protezione, una donna ha dovuto attendere trent’anni.

Rinvio a giudizio

L’indagine, condotta dalla sostituta procuratrice di Nuoro, Sandra Maria Benedetta Picicuto, è partita nell’aprile di un anno fa quando la vittima si è ritrovata per l’ennesima volta il suo ex compagno di liceo dentro il giardino di casa. Angosciata da quella condotta inarrestabile e sempre più aggressiva, rispetto a quelle che negli anni lo portavano ad aspettarla all’esterno tutti i giorni e fissarla continuamente, e ai tentativi di parlare mai corrisposti, ha deciso di denunciarlo. Ieri la donna, tutelata da Monica Macciotta, non era in aula. Nemmeno l’indagato, difeso da Paola Marteddu. L’uomo è stato rinviato a giudizio per atti persecutori. Per l’accusa lui «con condotte reiterate lungo un arco di tempo ultra ventennale, molestava la donna appostandosi costantemente nei pressi della sua abitazione, dei luoghi in cui parcheggiava la macchina e in quelli da lei abitualmente frequentati, attendendola e guardandola insistentemente, così cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita». Una condotta documentata a partire dal 2000.

Paura inconsapevole

«All’inizio non mi sono rivolta a nessuno perché ero giovane e inconsapevole dei miei diritti e comunque visto che lui non mi toccava credevo di non avere alcuna possibilità di denunciarlo», aveva raccontato agli inquirenti la 55 enne, spiegando anche come «con il passare degli anni è capitato di chiamare la polizia, e alcune volte lui si è fatto particolarmente insistente». Un giorno lo trovò appoggiato all’auto in una zona periferica della città, dove non c’era nessuno.

La donna ha ammesso di aver presentato due denunce «che però non hanno portato alcun risultato e delle quali non seppi più nulla». E per questo, scoraggiata, non fece più nessuna denuncia. Sino al giorno in cui, mentre strappava delle erbacce, se lo trovò davanti. Urlò e chiamò la polizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA