Stalker minaccia un’avvocata 

“T’ammazzo”. Una minaccia, o una promessa, rivolta contro un’avvocata di Sassari da un anonimo al cellulare in centinaia di chiamate diurne e notturne. Più di trecento, a partire dalla prima di lunedì 24 aprile fino all’ultima di due giorni fa, zeppe di insulti e ingiurie. Chiamate in cui il refrain è macabro e ossessivo, dove la volontà di stupro viene declinata in forme estreme, e la vittima è ridotta, nelle fantasie che si garantisce diverranno realtà, a corpo che sanguina, a cavità da riempire. “Ti violento”, avverte il persecutore al telefono, con minacce anche peggiori. Anzi, “vi violento”, perché le intimidazioni arrivate per 72 ore alla mente e all’orecchio della legale includono anche la figlia minorenne della donna.

Incubo

Un campionario horror sorto dal nulla, in modo inspiegabile, che ha reso la vita della professionista un incubo. «Non dormo più», rivela, «non ho paura per me ma per i miei cari». Anche perché il persecutore accompagna all’orrore delle parole e delle intenzioni la frase che nessuno, in questi casi, vorrebbe mai sentire: “Sono sotto casa tua”. “Affacciati”, provoca, “ti sto guardando, io ti guardo tutti i giorni” e nell’allusione a una vicinanza intangibile suggerisce così la conoscenza di abitudini e routine dell’avvocata. “Adesso tu e tua figlia siete a casa insieme”, scandisce con cognizione di causa, come se fosse un grande occhio cui non sfugge nulla, il pericolo senza nome arginato dal fragile diaframma di una porta.

La denuncia

«Ho dovuto chiedere», dichiara la donna, «l’intervento della polizia di Stato. E lui non ha smesso di chiamarmi pure allora». Continuando anche dopo la denuncia in Questura per stalking contro ignoti, riprendendo dopo ore in cui il cellulare era spento, o protetto da quegli squilli intestati sul display a “numeri privati”. Poi il silenzio improvviso, forse perché consapevole delle indagini in corso o degli indizi lasciati nel diluvio di asserzioni pronunciate da una voce che provava a nascondere la sua origine.