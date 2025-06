Stalker fermato prima dell’aggressione 

Avrebbe sfondato il portone d’ingresso dell’abitazione di una coetanea che perseguitava da mesi, tentando di introdursi nella sua camera da letto forse con l’intento di costringerla a un rapporto sessuale, almeno stando a una prima sommaria ricostruzione degli inquirenti.

L’allarme lanciato pare da alcuni vicini è arrivato alla centrale operativa dei carabinieri di Quartu che in un attimo ha dirottato sul posto la pattuglia più vicina. Era l’una della notte tra domenica e ieri quando i militari del Nucleo operativo-radiomobile della Compagnia di Via Milano e quelli della Stazione, hanno bloccato e arrestato un giovane di 24 anni.

L’arresto

Bloccato in flagranza di reato, l’indagato originario di Cagliari, disoccupato, residente a Quartu, è stato accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in arresto con le pesantissime accuse di atti persecutori e di violazione di domicilio. Oggi il giovane dovrebbe essere interrogato in carcere dal giudice. Assistito dal legale di fiducia, potrà raccontare la sua verità sulla sconcertante vicenda.

Secondo quanto ricostruito dai militari protagonisti dell’operazione-lampo e coordinati dal maggiore Michele Cerri, il giovane avrebbe sfondato il portone d’ingresso dell’abitazione della ragazza, tentando, come detto di introdursi nella sua camera da letto.

Mesi di persecuzioni

Un tentativo di aggressione arrivato a quanto risulta al culmine di una lunga serie di atti persecutori che sarebbero iniziati lo scorso anno. La vittima, stando ancora alle indagini, già dal luglio 2024 sarebbe stata oggetto di pedinamenti, messaggi molesti e altre forme di pressione psicologica, al punto da provocarle uno stato di forte ansia e timore per la propria incolumità.

L’intervento dei carabinieri, tempestivo e risolutivo, ha permesso di bloccare e immobilizzare l’aggressore, evitando conseguenze più gravi. In applicazione del protocollo previsto dal “Codice rosso”, è stato inoltre immediatamente attivato il percorso di protezione per la vittima, che è stata informata sulle possibilità di sostegno offerte dalla rete territoriale dei Centri anti violenza, ricevendo la piena assistenza dell’Arma.

Le indagini proseguono

Concluse le formalità di rito, il 24enne arrestato è stato subito trasferito in una cella del carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini dei carabinieri di Quartu però proseguono, con l’obiettivo di raccogliere ogni elemento utile alla piena ricostruzione dei fatti e all’accertamento di eventuali ulteriori responsabilità. Una indagine portata avanti nella massimo discrezione per tutelare la vittima.

RIPRODUZIONE RISERVATA