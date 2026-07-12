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Ulassai.
13 luglio 2026 alle 00:17

Stalattite di Su Marmuri in valigia 

Turista bloccato nell’aeroporto di Elmas e denunciato dalla Guardia di finanza 

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La stalattite di 11 centimetri l’aveva sistemata con cura nella sua valigia. Quel (prezioso) souvenir, un turista italiano l’ha trafugato dalla grotta Su Marmuri di Ulassai, uno dei siti più celebri e imponenti d’Europa. L’uomo è stato sorpreso durante i controlli all’aeroporto di Cagliari poco prima che s’imbarcasse su un volo per la Penisola. I militari della Guardia di finanza l’hanno denunciato per il reato di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto. Resta da accertare se, durante la visita, abbia staccato il frammento oppure l’abbia raccolto da terra, in un momento in cui le guide erano impegnate a raccontare il sito e i suoi segreti millenari.

Il furto

Era pronto a lasciare la Sardegna portando nelle valigie una stalattite della grotta Su Marmuri, patrimonio artistico e culturale divenuto meta turistica internazionale. Tra bermuda e magliette, il turista ha stipato in valigia il frammento di stalattite prelevato all’interno della grotta, due chilometri a nord dell’abitato. Qui, nei giorni scorsi, aveva acquistato regolare tagliando per la visita, seguita passo dopo passo insieme ad altri gruppi accompagnati dalle guide della società Su Marmuri Bullicciu che dal 1986 gestisce la grotta, tra i principali attrattori turistici dell’Isola. L’uomo, forse durante la transizione tra gli ambienti, ha infilato nello zaino la stalattite, sebbene la pratica sia vietatissima. Sul punto, le guide avvertono i visitatori sia all’ingresso che durante la visita. In più è ben visibile la segnaletica multilingue a ricordare che nulla può essere asportato dalla grotta a beneficio della tutela del patrimonio naturale. Pensava di averla fatta franca, il turista. Ma in aeroporto è stato bloccato dal personale della sicurezza che controllando i bagagli si è accorto di alcune anomalie e ha chiamato la Guardia di finanza. Messo alle strette, ha confessato di aver prelevato la stalattite dalla grotta Su Marmuri ed è stato denunciato alla Procura.

L’appello

Renato Loddo, responsabile della società Su Marmuri Bullicciu, non nasconde il rammarico. «Non era mai accaduto nei quarant’anni di gestione del sito. Serve massimo rispetto per l’ambiente e la natura in generale. Ci auguriamo - dice l’imprenditore - che fatti simili non accadano più e invitiamo tutti a salvaguardare il patrimonio della grotta».

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