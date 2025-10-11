Staini Saliu invaso dai rifiuti, è polemica 

Passa il tempo ma non cambia il panorama davanti a Su Staini Saliu, alla periferia di Sestu. Talvolta viene visitato da fenicotteri e altri uccelli, potrebbe essere un paradiso per gli appassionati della natura. Ma le montagne di rifiuti, più volte segnalate dai cittadini, sono ancora lì. Anzi, sembrano addirittura aumentate. Ci sono i rifiuti “storici”, come vecchie cassette di plastica, lì da anni, e i nuovi arrivati, come cartacce e bottiglie.

L’allarme viene lanciato anche dal consigliere di minoranza Fabio Pisu: «In Consiglio comunale abbiamo più volte sollevato il problema», scrive in un comunicato, «tutti i sestesi si aspettano che l'amministrazione comunale intervenga sul sito di valore ambientale e paesaggistico dello stagno, allo scopo di ripulirlo delle discariche abusive e di valorizzarlo come merita». Ma c’è un problema: attorno allo stagno ci sono unicamente terreni privati, anche se non sono recintati perché sono punti di passaggio vicini alla riva. Molti i cittadini arrabbiati: «Che tristezza vederlo trasformato in un vero immondezzaio», afferma Bruna Melis. Il fondale dello stagno era già stato sgombrato da tantissimi rifiuti dal Comune, ma anche la zona intorno non dovrebbe restare in abbandono ancora a lungo. La Polizia Locale infatti prevede a breve approfonditi controlli ed accertamenti.

