«Stai a casa a pulire» Condannato 

AGRIGENTO. Segregata in casa, quando il marito era fuori la 19enne di Palma di Montechiaro, incinta, era sorvegliata dalle cognate. «Non sai fare la donna di casa. Tu sei donna e devi solo stare a casa a pulire e cucinare», le diceva il 25enne. La prima sezione penale del tribunale, presieduta da Alfonso Malato, lo ha condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti e sequestro di persona. Inoltre dovrà risarcire con 15mila euro la ragazza, che si è costituita parte civile. I fatti sono avvenuti tra febbraio e settembre del 2021, quando la giovane era in gravidanza. Il marito giustificava accuse e mortificazioni come «I tuoi genitori sono zingari, tu sei diventata signora solo grazie a me» con la scarsa efficienza della giovane, che fu anche pestata perché non raccontasse a nessuno che era incinta. Non solo: l’uomo, anche via whatsapp, la minacciava di sottrarle la bambina se gli avesse disobbedito.

Sempre a Palma di Montechiaro martedì un 48enne aveva lanciato acido contro la moglie, rimasta ustionata alla guancia destra e alla spalla. La donna lo aveva denunciato e, da metà novembre, era ospite, assieme alla figlia nata da una precedente relazione, in una casa protetta.

