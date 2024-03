Stagno, terre demaniali al Comune 

Dopo anni di preoccupazione e tensione sul destino dell'ecosistema marino e delle attività economiche locali, finalmente una svolta positiva per il canale della 17. Formalizzata la consegna al Comune delle aree demaniali dello stagno di Corru S’ittiri.

Il grido d'allarme del Consorzio pesca Marceddì ha portato alla ribalta i gravi problemi ambientali derivanti dall'interramento e dalla chiusura parziale dello sbocco a mare di questo canale vitale per l'approvvigionamento di Corrus'ittiri e dell'impianto di allevamento ittico dell'azienda Nieddittas. L'incontro tra il comandante della Capitaneria di porto di Oristano, Federico Pucci e il sindaco Sandro Pili ha segnato un passo fondamentale verso la risoluzione di questa situazione critica. «La consegna delle aree demaniali marittime nell'area dello stagno al Comune è stata formalizzata – annunciano il sindaco Pili e l’assessora alla pesca Maura Mura - aprendo la strada a due importanti interventi che miglioreranno le condizioni ambientali dell’ecosistema, a beneficio della laguna e delle attività economiche locali».

Gli interventi

Il primo intervento «finanziato con 1 milione di euro dalla Regione, mira al miglioramento delle condizioni dell'habitat e alla conservazione delle specie presenti. Il secondo, coordinato dalla Fondazione “Medsea”, rientra invece nel progetto TransformAr, finanziato dal programma europeo Horizon, e introdurrà misure di adattamento al cambiamento climatico, inclusa l'installazione di uno “Smart Gate” per regolare la circolazione idrica e un sistema di monitoraggio per garantire la qualità delle acque. «L'obiettivo è preservare le condizioni ecologiche ottimali per la pesca e mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici, grazie anche a queste attrezzature tecnologicamente avanzate -sottolineano Pili e Mura- Questi sforzi proteggeranno la ricchezza naturale della zona e contribuiranno anche a mantenere un equilibrio sostenibile tra attività umane e ambiente».

I pescatori

Prima dell'avvio dei lavori, il Comune e la Fondazione Medsea consulteranno il Consorzio pesca Marceddì per garantire una collaborazione durante le fasi operative di entrambi gli interventi. «A 73 anni dedico tutto me stesso a questo settore, e sono contento che dopo le numerose richieste d’aiuto – commenta Antonio Loi presidente del Consorzio pesca- finalmente i lavori sempre promessi verranno portati avanti. Questi interventi segneranno la rinascita di Marceddì, risolvendo il problema di ossigenazione delle acque: solo l’anno scorso ha causato ai pescatori perdite per più di 300mila euro, dovute soprattutto alla carenza di vongole veraci. Le opere e porteranno maggior reddito alla zona e minor disoccupazione tra i giovani, che facendo richiesta potranno essere assunti all’interno del consorzio».

