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Porto San Paolo.
11 agosto 2026 alle 00:36

Stagno, interviene il Comune 

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Sulla moria della fauna ittica e le condizioni di grave sofferenza in cui versa lo stagno di Porto Taverna denunciate dal Comitato di cittadini Laguna Porto Taverna, il Comune di Loiri Porto San Paolo corre ai ripari. Premettendo che la gestione tecnica dello specchio d'acqua non ricade nelle competenze del Comune, il sindaco, Francesco Lai, ha inviato una segnalazione agli enti preposti per richiedere un sopralluogo urgente e indicazioni operative al fine di risolvere una situazione che compromette lo stato di salute dell'oasi naturalistica ricadente nell'Area marina protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo.

L’amministrazione comunale fa sapere di “aver già provveduto a rimuovere la fauna ittica morta per evitare l'accumulo lungo le sponde e limitare possibili conseguenze igienico sanitarie”. Ma, dicono dal Comune, “il fenomeno non è inedito ed episodi simili si sono verificati anche in passato in relazione alla combinazione di diversi fattori naturali tra cui elevate temperature e condizioni dell'imboccatura dello stagno” sulla quale insiste il Comitato che ritiene essere chiusa impedendo il ricambio idrico e l'ossigenazione del bacino e chiedendone il ripristino della funzionalità. (t.c.)

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