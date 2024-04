Stagno, i pescatori restano senza casa 

Per i pescatori di Santa Giusta il rischio è quello di non poter più utilizzare le strutture a pochi metri dallo stagno. E cioè il ricovero attrezzi, il caseggiato dove è presente la loro cucina, l’immobile dove viene essiccata la bottarga e quell’enorme capannone che, grazie ai 200mila euro finanziati dalla Regione, sarebbe dovuto diventare la zona dove gli operatori dovrebbero smistare il pesce. Ma anche la peschiera: per gli operatori, circa cinquanta, si tratta della fonte principale di guadagno. Sulla carta pare infatti che i proprietari di tutte queste strutture non siano i pescatori ma una società, la Sarda Appalti lavori costruzioni srl. Una vicenda complessa che adesso è finita anche dentro uno studio legale.

La sorpresa

Il Consorzio pesca, che gestisce lo stagno di Santa Giusta, da poco ha scoperto che i terreni dove sono presenti tutti gli immobili che gli operatori del paese utilizzano da più di 80 anni, sono stati acquistati dalla Sarda Appalti nel 2011. La scoperta è avvenuta quando erano in corso i lavori di ristrutturazione della peschiera.

«L’Unione dei comuni dei Fenici, che aveva avuto il finanziamento per la ristrutturazione, e la Regione - spiega il presidente del Consorzio, Emanuele Cossu - hanno ricevuto un documento dove la società chiedeva lo stop immediato dei lavori rivendicando terre e anche immobili. Nessun operaio però si è fermato e l’intervento fortunatamente è terminato. Ora però non possiamo stare con le braccia conserte, dobbiamo capire come stanno realmente le cose. Perché queste terre non sono di proprietà della Regione come tutti in paese erano convinti? - va avanti Cossu - E perché gli immobili non sono stati accatastati a nome del Consorzio? È necessario avere subito queste risposte, c’è in ballo il nostro futuro».

Le terre

Attualmente non è possibile nemmeno spendere i 200mila euro finanziati per la ristrutturazione del capannone. «Anche quell’immobile non risulta a nome del Consorzio - spiega Cossu - Purtroppo abbiamo scoperto che non esiste alcun atto di proprietà che ci tutela. Ma è anche vero che i pescatori sono qui da più di 80 anni. Ecco perché ora faremo una causa per usucapione».

Della vicenda è a conoscenza anche il Comune: «Attendiamo anche noi di sapere quali saranno gli sviluppi della vicenda - commenta l'assessore ai Lavori pubblici, Pierpaolo Erbì - Tutto questo è assurdo. Ci sembra un pasticcio vero e proprio. I pescatori non possono essere cacciati».

La causa

Raffaele Miscali, il legale del Consorzio pesca, ammette che non si tratta di una vicenda semplice: «Prima di agire bisogna capire. Ecco perché siamo al lavoro per studiare tutti i documenti antichi, solo dopo possiamo intraprendere una causa contro chi ora rivendica le terre ma anche gli immobili utilizzati dai pescatori da sempre».

