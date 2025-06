Stagno, barche in processione dopo 70 anni 

Per chi trascorreva giorno e notte nello stagno era un appuntamento fondamentale: la processione delle barche, a fine giugno, dava il via alla pesca del muggine nello stagno che durava fino all’autunno. Ma era un modo soprattutto per onorare san Pietro, patrono dei pescatori. E oggi dalle 9, dopo circa 70 anni di silenzio, rivivrà il rito della processione delle barche, un momento sino a oggi raccontato solo dagli anziani di Santa Giusta.

L’idea

A ridare vita a questa usanza è l’associazione culturale Arragodusu con il sostegno dei pescatori e di tutte le realtà culturali del territorio.

«Sarà un modo per restituire ai cittadini un pezzo della storia del paese - racconta Giulio Musu, presidente dell’associazione - Io sono figlio di pescatore e già da tempo, archiviando foto del passato, avevo l’intenzione di organizzare la processione nello stagno. Quando ho avanzato la proposta ai pescatori, tutti hanno risposto positivamente. A quel punto abbiamo iniziato a mettere nero su bianco l’evento; impresa non semplice visto che a Santa Giusta gli anziani rimasti hanno solo vaghi ricordi e i protagonisti di allora non ci sono più».

La storia

Alla processione di circa venti barche addobbate a festa non mancherà la bandiera di san Pietro, che ha circa 85 anni: «Era nella casa di una famiglia di pescatori - spiega Musu - Sarà bello rivederla nello stagno. Il simulacro del santo invece viene trasportato a piedi dalla basilica alla riva dello stagno per poi essere sistemato sopra una barca: un momento emozionante che in tantissimi aspettano di rivedere».

Oltre ai pescatori e le famiglie, oggi non mancano don Roberto Caria, parroco di Santa Giusta, tanti fedeli e gli amministrazioni comunali. Ma chi vuole può seguire la processione in preghiera anche dalla riva dello stagno.

L’evento

La giornata si conclude poi con i festeggiamenti civili in piazza “Sa Panga”: in programma balli sardi, improvvisazioni poetiche a “sa repentina” e fuochi d’artificio sullo stagno.

«Da oggi la processione non sarà più un ricordo - conclude Musu - Ci sarà una rinascita culturale. La tradizione non deve essere più interrotta».

RIPRODUZIONE RISERVATA