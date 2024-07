Stagno, 50 giorni di lacrime 

Resta critica la situazione in cui versa la laguna di S’Ena Arrubia ad Arborea, dove il 17 maggio scorso si è verificata una morìa di pesci pronti per essere immessi sul mercato, ma anche di avannotti, granchi blu e anguille. Una morìa che ha decretato la fine dei lavori per i pescatori della cooperativa Sant’Andrea. Che attendono ancora i risultati delle analisi per capire i motivi che hanno portato all’ipossia.

Gravi perdite

«Tutto il pescato che facciamo entrare da gennaio a maggio attraverso l’apertura completa delle griglie della peschiera, è completamente andato perso. Le stime si aggirano intorno ai 150 quintali su cui non si potrà guadagnare», commenta Alberto Porcu, presidente della coop.

L’attesa

Le risposte sulle cause della morìa potrebbero arrivare in questi giorni, intanto l’attesa è una condizione estenuante per i 15 pescatori della coop: «I nostri soci non hanno potuto ricevere lo stipendio di maggio e giugno - prosegue Porcu - ci troviamo in difficoltà perché i costi fissi restano attivi e aumentano nel tempo. Non stiamo pescando, abbiamo visto veramente pochi pesci entrare ma potrebbero morire nell’arco di poche ore qualora si verificasse una nuova morìa e questo non deve accadere. Abbiamo deciso di chiudere la peschiera a nostro rischio e pericolo».

La burocrazia

Intanto, da parte della cooperativa, tutta la parte burocratica è stata avviata, tra questi documenti vi è la richiesta avanzata al Consorzio di Bonifica per la pulizia dei canali. «E ci hanno spiegato che non appena si avrà il via libera, l’ente metterà in campo subito uomini e mezzi», annuncia Porcu.

Le opere necessarie

Il problema costante che affligge la laguna di S’Ena Arrubia è sempre stato quello di un dragaggio ormai troppo lontano nel tempo; ne servirebbe uno nuovo affinché la profondità, che oggi misura va tra i 30 e i 50 centimetri, possa tornare sui 2 metri e 30. «Nelle settimane scorse abbiamo avuto modo di interloquire con gli assessori regionali all'Agricoltura e all’Ambiente - prosegue Porcu - da loro abbiamo ricevuto massimo impegno e disponibilità».

Problema regionale

L’ipossia che si è verificata nello stagno di Arborea può verificarsi anche nelle altre lagune della Sardegna, ecosistemi altamente delicati che necessitano di un’attenzione particolare.

«Nella laguna di S’Ena Arrubia, come d’altronde nel resto degli stagni, sarebbe fondamentale un’opera massiva di risanamento; senza questi interventi situazioni come quella accaduta ad Arborea si verificheranno sempre e questo specchio acqueo rischia di diventare sempre più improduttivo», commenta Mauro Steri, responsabile del settore pesca di Legacoop Sardegna.

