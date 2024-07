«Stagni, subito il risanamento» 

Per gli stagni in affanno lo spiraglio dovrà aprirsi in Consiglio regionale, dove si cerca di adottare una soluzione d’emergenza e scongiurare il rischio di nuove morìe causate dalla scarsa pulizia dei canali nelle lagune. «Sarà dato incarico al Consorzio di Bonifica di svolgere un intervento immediato nelle lagune dell’Oristanese» spiega il presidente della V Commissione Antonio Solinas.

La commissione agricoltura e pesca del Consiglio regionale ha fatto visita alle peschiere di Arborea e Marceddì, incontri in programma da diverse settimane scaturiti dalle riunioni che si sono svolte a Cagliari. Giovedì mattina i pescatori di Marceddì, Cabras e San Vero Milis avevano occupato il ponte in segno di protesta, avvisando che l’occupazione sarebbe durata due giorni dalle 7 alle 22, è poi terminata dopo poche ore nella prima giornata.

Le risorse

“Interventi importanti di risanamento ambientale mai fatti prima”: è questo che chiedono gli operatori del settore ittico ormai in grave difficoltà economica. Le risorse furono stanziate nel 2021 ma ora è necessario sbloccare la legge 17 di quell’anno che prevedeva la messa in campo di 6 milioni di euro per un triennio. «Siamo soddisfatti di questo incontro- commenta Alberto Porcu, presidente della cooperativa Sant’Andrea a S’Ena Arrubia, che a maggio ha subito una gravissima morìa con 150 quintali di pescato da buttare- è chiaro a tutti che l’interlocuzione con il Consorzio di Bonifica porta dei benefici».

Programmazione

ieri mattina tra le lagune ha partecipato anche Legacoop che chiede una visita della V Commissione anche nelle lagune di Santa Giusta, Mistras, Cabras e Is Benas. «Si sono approfonditi i temi della manutenzione, che in futuro dovrà essere programmata- spiega Mauro Steri, responsabile del settore pesca di Legacoop Sardegna- ci si è soffermati anche sulla presenza del granchio blu e della più pesante noce di mare. E’ necessario istituire un tavolo permanente». «Stiamo lavorando per garantire la possibilità di coprire nel minor tempo possibile questa emergenza- commenta Alessandro Solinas, presidente della commissione bilancio, presente alla visita- è indispensabile ragionare su come investire al meglio le risorse che saranno a nostra disposizione nei prossimi anni ma anche quelle avanzate degli anni passati».

Protesta finita

Visita politica anche allo stagno di Corru S’Ittiri, dove si chiedono interventi al canale 17 e ieri mattina i pescatori di Marceddì hanno protestato occupando il ponte, chiudendo il transito alle auto. «Insieme ai presidenti dei compendi ittici di Cabras e San Vero Milis abbiamo chiesto che lo spostamento avvenga a breve termine, al massimo entro due settimane» spiega Antonio Loi, presidente del Consorzio pescatori di Marceddì.

