Stagni, stretta contro gli abusivi 

È stato necessario riunire per l’ennesima volta il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica perché negli stagni dell’Oristanese, malgrado i precedenti incontri in Prefettura e l’intensificazione dei controlli, la pesca abusiva continua a imperversare.

Gli esposti

L’ultima riunione convocata dal prefetto, Salvatore Angieri, arriva dopo «alcuni esposti presentati dai presidenti delle cooperative che gestiscono in concessione gli stagni e che lamentano furti di prodotto ittico e di attrezzature», si legge in una nota degli uffici di via Beatrice d’Arborea. Oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine erano presenti ieri mattina anche gli amministratori comunali di Cabras, Terralba e Arborea dove si registrano i casi più numerosi di pesca di frodo e le conseguenti denunce di chi opera nel rispetto della legge.

Note positive

«Nel corso della riunione sono stati evidenziati i riscontri positivi dei servizi straordinari interforze messi a punto nell’ambito delle precedenti attività del Comitato – si legge nella nota della Prefettura - Si è registrato, inoltre, un aumento delle denunce e una maggiore emersione delle condotte illecite, segnali che testimoniano l’avvio di un percorso di legalità condiviso. Tale impegno si affianca agli importanti progressi ambientali conseguiti con il dragaggio e la pulizia dei canali, interventi che hanno restituito ossigeno e nuove prospettive di sviluppo agli stagni».

Controlli periodici

«È stato deciso di attivare in Questura un tavolo tecnico incaricato di pianificare servizi periodici coordinati, in alternanza tra le forze di Polizia, la Capitaneria di porto e il Corpo forestale, al fine di assicurare una vigilanza costante sui compendi - sottolinea Salvatore Angieri – Proseguiranno, infine, i controlli sulla catena della distribuzione, per contrastare la commercializzazione di pesce non tracciato e tutelare la salute dei consumatori». Un accordo in questo senso è stato stilato nei giorni scorsi proprio tra la Capitaneria di porto e l’Asl. Ora però si attende che accordi e incontri portino anche risultati concreti per debellare una piaga che a lungo andare può mettere in crisi i pescatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA