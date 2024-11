Stagni sotto assedio dei cormorani 

Sono i nemici giurati dei pescatori. Dai primi di ottobre i cormorani invadono gli stagni dell’Oristanese e i danni sono da milioni di euro. Ma ci sono anche le acque poco ossigenate, le morie di pesci e i lavori di risanamento fermi al palo. Gli stagni dell’Oristanese sono sotto scacco, i pescatori allo stremo e dalle lagune parte un grido disperato di protesta. È l’istantanea emersa ieri durante la riunione convocata dall’amministratore straordinario della Provincia Battista Ghisu che ha chiamato a raccolta i presidenti dei vari consorzi ittici e i rappresentanti delle associazioni di categoria; i pescatori sono pronti alla marcia su Cagliari.

I cormorani

L’invasione dei cormorani è già iniziata e gli effetti, secondo i pescatori sono soltanto agli inizi. «Uno studio dell’università di Sassari aveva evidenziato che il danno dei cormorani in provincia si aggira intorno ai 7 milioni di euro» ha osservato Giuliano Cossu, presidente del Consorzio Pontis. Tutti hanno evidenziato l’insufficienza dei ristori rispetto ai danni subiti, rimarcando la necessità di rivedere la normativa sugli indennizzi strettamente legata poi alle modalità di censimento dei cormorani, stabilite ormai 9 anni fa con delibera di Giunta Regionale del 2015. «Bisogna rivedere le regole che consentano un censimento adeguato e corrispondente ai numeri reali dei cormorani presenti – ha aggiunto Cossu – Noi così non possiamo andare avanti, siamo pronti a fare sentire la nostra protesta a Cagliari». Gabriele Chessa (presidente Legacoop) ha ribadito «la necessità di equilibrare la contrapposizione tra attività produttive e specie ittiofaghe protette, con giusti indennizzi e percentuali che definiscano in modo corretto il rapporto tra risorse del bilancio regionale e l’effettiva quantificazione del danno». Fra le varie proposte quella di Antonio Cappai (Confcoop) per «un ristoro minimo di base da integrare con una successiva stima dei danni».

Gli stagni

Ci si è soffermati sullo stato delle lagune con Alberto Porcu di S’ena arrubia e Antonio Loi (Consorzio Marceddì) che ha ricordato «le batoste di questo 2024 fra morie di pesci e adesso i cormorani – ha detto – In più bisogna accelerare con i lavori di risanamento». Su questo aspetto anche Mauro Steri (responsabile pesca Legacoop) ha ricordato che «la Regione non ha ancora avviato i lavori di risanamento idraulico». Raffaele Manca (cooperativa Is Benas) ha sottolineato che nei 100 ettari della laguna in concessione oggi lavorano solo 9 pescatori. «Potrebbero lavorare anche venti, ma i danni provocati dai cormorani non lo consentono. Dobbiamo lottare per difendere i posti di lavoro, ormai mancano i giovani». E Gianni Fanni (Unicoop) ha insistito sulla necessità dei ricambi occupazionali. L’amministratore straordinario Battista Ghisu ha ascoltato tutte le criticità e assicurato massimo impegno «la Provincia è con i pescatori, stiliamo un documento da presentare in Regione con le istanze di tutti».

