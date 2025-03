Stagni, rivolta contro la Regione  

C’è chi non ha presentato la documentazione corretta ma anche chi è stato escluso dagli interventi di manutenzione straordinaria senza una chiara motivazione. E le polemiche investono ancora una volta gli stagni dell’Oristanese.

Le esclusioni

Il Servizio tutela della natura e politiche forestali il 9 maggio 2024 aveva pubblicato un avviso per selezionare proposte di interventi di tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000, da finanziare nell'ambito del Pr Fesr Sardegna grazie alla disponibilità per tutta l’Isola di 20milioni. Alla manifestazione di interesse aveva partecipato anche il Comune di Cabras attraverso l’Area marina protetta del Sinis con la proposta di realizzare alcune passerelle a Mare Morto. Il parco marino però è stato escluso. «Non è stata prodotta la dichiarazione del proprietario delle aree private interessate dall’intervento, con liberatoria per esecuzione dello stesso» si legge nel sito della Regione. Il sindaco Andrea Abis non ci sta: «Non possiamo permetterci di perdere questo importante finanziamento, presenteremo ricorso – sostiene – La Regione si riferisce a una piccolissima porzione di terra di proprietà di tantissime persone e dove è in corso una successione. Era impossibile avere tutti i nomi ma, secondo noi, non aveva senso nemmeno a livello giuridico. Evidentemente l’intervento non è stato apprezzato». Non è andata meglio al Comune di Nurachi, che sarebbe voluto intervenire nell’Oasi naturalistica di Pischeredda. Per la Regione «la proposta non è coerente rispetto alle tipologie previste dal programma» ma il sindaco Renzo Ponti è pronto a dare battaglia. «Stiamo predisponendo il ricorso – ribadisce -La Regione sostiene che gli interventi non sono legati solo alla tutela ma anche alla conservazione del sito. Il bando prevede altro».

Santa Giusta

C’è aria di rivolta anche nello stagno di Santa Giusta. Due giorni fa la Giunta regionale ha approvato un importante piano di interventi per la tutela e la salvaguardia dei compendi ittici lagunari dell’Oristanese. Il piano prevede la delega al Consorzio di Bonifica per l'esecuzione degli interventi in tutti i compendi tranne che a Santa Giusta. «Ci chiediamo il motivo di questa scelta – sostiene il presidente del Consorzio pesca Emanuele Cossu - Siamo già al lavoro per chiedere spiegazioni, abbiamo incontrato anche le associazioni di categoria». Eppure nella laguna di Santa Giusta la situazione è critica come ha dimostrato anche il monitoraggio effettuato dalla Provincia poche settimane fa. «I canali di collegamento con gli stagni di Pauli Majori e Pauli Figu - aveva spiegato l’amministrazione straordinario Battista Ghisu - sono in sofferenza a causa dell’assenza del normale ricambio idrico che compromette l’equilibrio delle zone umide».

