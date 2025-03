Stagni, rischio moria di pesci 

La moria di pesci è l’incubo che in questi giorni stanno vivendo i pescatori dell’Oristanese, le acque degli stagni ormai sono prive di ossigeno e se arriverà l’ennesimo disastro, le cooperative hanno pronto un esposto in Procura. La speranza è che la Regione, proprietaria degli stagni, non stia più in silenzio nonostante le richieste e gli appelli.

La protesta

Per la pulizia straordinaria di tutti gli stagni dell’Oristanese ci sono 8 milioni di euro da spendere. La Regione a fine gennaio, durante un incontro con i pescatori, aveva promesso un intervento di pulizia entro aprile da parte del Consorzio di bonifica, in modo da facilitare il flusso di acqua nei canali. Al momento non risulta programmato alcun intervento. «A questo punto andremo in Procura – grida Antonio Loi, presidente del Consorzio pesca di Marceddì –. Così qualcuno chiarirà come mai nonostante i soldi ci siano, ancora non vengono spesi. Siamo stanchi delle promesse. Noi non possiamo più aspettare, il canale 17 è diventato una palude». Alza la voce anche Raffaele Manca, presidente del Consorzio che gestisce lo stagno di Is Benas: «Mi sembra chiaro ed evidente che in Regione ci sia qualche problema. Ma a noi poco importa, c’è in ballo il nostro futuro. Visto che i soldi ci sono chiediamo alla Regione di nominare un commissario straordinario che si occupi di programmare subito gli interventi. Anche perché la moria questa volta è annunciata. Meglio intervenire prima di indennizzare gli operatori».

La Provincia

Sull’assenza del ricambio dell’acqua nei compendi ittici a causa dell’assenza di manutenzione e il rischio, con l’innalzamento delle temperature, di gravi danni al settore produttivo della pesca, pochi giorni fa è intervenuta anche la Provincia. Con l’ausilio dei droni i tecnici hanno monitorato lo stato degli stagni evidenziando la situazione tragica in tutti i compendi.

Terralbese

Ieri invece si sono fatti avanti i sindaci dell’Unione del Terralbese. Davide Fanari (Arcidano), Manuela Pintus (Arborea), Sandro Pili (Terralba), Luca Corrias (Marrubiu) e Samuele Fenu (Uras) hanno inviato una nota alla presidente Todde e agli assessorati dell’Agricoltura e della Difesa dell’ambiente per evidenziare la necessità di porre in atto interventi urgenti che possano tempestivamente consentire di superare le criticità presenti nei canali di alimentazione degli stagni. Chiedono di effettuare subito un dragaggio: «Da una prima analisi di carattere tecnico – economico effettuata dagli uffici comunali, anche a seguito di valutazioni informali di ditte specializzate operanti nel settore – scrivono i sindaci – l’intervento si presenta fattibile tramite lo spostamento dei sedimenti verso il mare. Questo per scongiurare gravi ripercussioni di carattere produttivo e ambientale». La parola alla Regione.

