Stagni presi d’assalto dagli abusivi

Da settembre a dicembre sono tanti e grandi, ecco perché i polpi adesso sono la specie più “rubata”. Chi gestisce gli stagni dell’Oristanese denuncia che in queste settimane «i pescatori di frodo stanno prelevando decine di chili di polpi da rivendere porta a porta a pochi euro nel mercato nero – sostengono - Ma continuano anche i furti delle attrezzature da pesca. Fermare gli abusivi è impossibile, la presenza delle forze dell’ordine deve essere potenziata».

I furti

La denuncia arriva dai presidenti dei consorzi che gestiscono gli stagni. Non solo devono combattere contro l’invasione dei cormorani, tant'è che la prossima settimana protesteranno sotto il palazzo della Regione, ma devono fare i conti anche con gli abusivi. Nonostante i controlli da parte delle forze dell’ordine, potenziati dopo i recenti vertici in Prefettura, il fenomeno non sembra diminuire. «Per ben 50 consorziati la pesca dei polpi è l’attività principale - spiega il presidente del Consorzio di Marceddì Antonio Loi - Anche pochi giorni fa diverse nasse, calate in acqua la sera prima, sono state prelevate senza polpi. Si tratta di una perdita importante, i polpi vengono pagati 10 euro al chilo al pescatore». Ma a Marceddì gli abusivi continuano a essere presenti anche sul ponte: «Ci sono tutte le notti, anche ieri - denuncia Loi – Nonostante ci siano due addetti alla guardiania. Ma questi abusivi sfidano tutti, anche le forze dell'’ordine. Servono sanzioni pesanti». Continuano i furti delle reti ma anche quelli dei bidoni di benzina.

Le reti nei canali

I pescatori di Santa Giusta nei canali trovano reti, bertivelli e nasse: «Attrezzatura che gli abusivi utilizzano per la pesca dei polpi e delle anguille» dice il presidente del Consorzio, Emanuele Cossu. Ad Arborea nella laguna di S’Ena Arrubia, gestita dalla cooperativa Sant’Andrea, i pescatori di frodo non solo si portano via muggini, orate e spigole, ma utilizzano anche attrezzatura illegale e vietata che compromette la crescita delle specie visto che viene prelevato anche novellame. Tutto questo nonostante la presenza quotidiana della guardiania. Circa dieci giorni fa nella laguna sono state trovate dalla squadra acque interne della Questura ben 70 nasse armate con esche, utilizzate per la pesca abusiva del polpo. Nello stagno di Mar'e Pontis si convive con gli stessi problemi: certe notti si vedono anche motoscafi con motori da 40 cavalli, a bordo gli abusivi che caricano quintali di pesci.

