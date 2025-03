«Stagni, interventi di dragaggio» 

Le opere di dragaggio dei canali che collegano gli stagni al mare devono essere fatte immediatamente prima che la situazione diventi ancor più drammatica. È l’appello lanciato davanti alla commissione Attività produttive del Consiglio regionale dai sindaci di Terralba Sandro Pili e di Arborea Manuela Pintus.

Le richieste

«Su questa esigenza- evidenzia Pili - abbiamo trovato la condivisione da parte dei commissari, con i quali abbiamo anche concordato la necessità di aprire un tavolo tecnico per permettere che queste opere abbiano la massima priorità rispetto ad altre». Dell’organismo tecnico, è stato deciso che ne facciano ranno parte rappresentanti degli assessorati regionali all'agricoltura e all'ambiente, Consorzio di bonifica, Agris, Unione dei Comuni del Terralbese e gli amministratori dei Comuni di Arborea e Terralba. Sindaci e operatori del mondo della pesca, allarmati per la situazione non più accettabile, chiedono di poter eseguire interventi urgenti. Opere che saranno eseguite dal consorzio di Bonifica dell’Oristanese a cui la Giunta regionale ha deliberato di assegnare la scorsa settimana 10 milioni di euro con il compito di eseguire le opere di risanamento e dragaggio degli stagni.«Va bene la delega al consorzio – hanno affermato Pili e Pintus- ma le opere vanno fatte con priorità». il presidente della commissione l’oristanese Antonio Solinas ha assicurato: «Ci metteremo subito lavoro perché le lagune sono risorse importanti per tutta l'isola». «L’incontro urgente con la commissione – sottolinea la sindaca di Arborea Pintus- era stato richiesto, finalizzato a superare le criticità degli stagni del Terralbese attraverso un percorso comune e la dotazione dei fondi necessari per un intervento straordinario urgente per il ripristino delle batimetrie originarie». Audizione peraltro preceduta dall’incontro tenutosi presso la presidenza della Regione dello scorso 19 dicembre e al successivo tavolo tecnico convocato il 23 gennaio al quale hanno partecipato le amministrazioni locali di Arborea e di Terralba. «Alla commissione – osserva Pili - abbiamo rappresentato la necessità di porre in atto interventi urgenti che possano tempestivamente consentire di superare le criticità presenti nei canali di alimentazione degli stagni del terralbese».