Stagni, in campo il Consorzio di bonifica 

Per i paradisi ambientali, oggi in agonia, sta per arrivare una boccata d'ossigeno. Almeno, si spera. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, pochi giorni fa ha approvato un Piano di interventi finalizzato alla tutela e alla salvaguardia dei compendi ittici lagunari dell’Oristanese. Quelli che i pescatori chiedono da tempo, vista l'assenza del ricambio dell’acqua che con l’innalzamento delle temperature potrebbe portare gravi danni ambientali. Il Piano prevede la delega al consorzio di Bonifica dell’Oristanese, con un finanziamento di 10 milioni di euro, per l’esecuzione degli interventi nei compendi di Corru Mannu, Corru s’Ittiri, S’Ena Arrubia, Is Benas e Cabras.

Carlo Corrias, presidente del Consorzio di bonifica, spiega quali saranno le procedure che verranno seguite fin da subito: «I nostri tecnici faranno tutti i sopralluoghi nelle zone interessate dal Piano di interventi, poi gli uffici metteranno nero su bianco i progetti per ogni singolo compendio e infine verranno richieste tutte le autorizzazioni e valutazioni. Non dobbiamo dimenticarci che si tratta di aree fragili dal punto di vista ambientale. Noi cercheremo di essere più celeri possibili, la nostra volontà esiste ed è concreta. Stiano mettendo in campo tanta forza lavoro». Corrias poi fa un appello alla Regione: «La speranza è quella di avere una corsia preferenziale per le risposte ai progetti, vista l’emergenza». Per i pescatori quindi una buona notizia dopo proteste e solleciti a causa della manutenzione straordinaria che non viene fatta da tempo. Nell'elenco non compare Santa Giusta. «Arriveremo negli stagni di tutto il territorio. Prima però ci sono le emergenze», spiega Corrias. ( s. p. )

