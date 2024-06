Stagni in agonia, vertice in Regione 

Gli operatori del consorzio pesca Marceddì possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: la pesca delle vongole può riprendere. E giovedì mattina sono convocati in Regione per fare il punto sul dramma che stanno vivendo i compendi della provincia.

Sì alle vongole

L'Asl 5 ha confermato, con due diverse analisi, che i valori sono nella norma. Questo ha permesso al Consorzio di ottenere nuovamente l'autorizzazione alla raccolta delle vongole e alla vendita. «Siamo sollevati -ha commentato Antonio Loi, presidente del consorzio - Finalmente possiamo tornare a lavorare e cercare di recuperare le grosse perdite subite. Da lunedì saranno di nuovo in commercio le nostre vongole, che per me sono le migliori al mondo».

Il vertice

Parallelamente, la protesta dei pescatori di mercoledì scorso ha sortito un primo effetto: l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianfranco Satta, e la collega all'Ambiente, Rosanna Laconi, hanno contattato Antonio Loi per cercare di risolvere la situazione. È stato lo stesso presidente del Consorzio a chiedere un incontro urgente, fissato giovedì alle 9.30 al Palazzo della Regione. Al tavolo delle trattative i cinque presidenti dei consorzi pesca dell’Oristanese, le associazioni di categoria e i due assessori regionali, per discutere della situazione critica degli stagni dell'Oristanese e delle misure necessarie per risanarla.

«Ecco le nostre richieste»

I pescatori e i loro rappresentanti sono determinati a ottenere risultati concreti. «Non ci possiamo più accontentare solo di parole – ha dichiarato Loi - Porteremo all'attenzione degli assessori le nostre richieste come ad esempio l'immediata esecuzione dei lavori di pulizia degli stagni, che ormai versano in condizioni pietose, e l'istituzione di un fondo di emergenza per fronteggiare situazioni critiche».

L'incontro di giovedì sarà quindi cruciale. E proprio perché ormai le parole non potranno più bastare, se non verranno intraprese azioni concrete nei giorni successivi, i pescatori sono determinati a portare la loro protesta a Cagliari. «Non possiamo più aspettare – ha concluso Loi - Se la Regione non agirà rapidamente, siamo pronti a manifestare per far valere i nostri diritti».

