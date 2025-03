Stagni in agonia, subito i lavori 

Per la pulizia straordinaria degli stagni ci sono 8 milioni. E questa è già una buona notizia. La seconda è che in campo scenderà il Consorzio di bonifica, come aveva promesso la presidente della Regione Alessandra Todde in un recente incontro con i pescatori dell’Oristanese. Non resta che attendere l’inizio dei lavori, il tempo stringe.

La novità

Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge 78 per delegare ai Consorzi di bonifica la manutenzione dei compendi ittici. Per i pescatori, che da anni chiedono interventi urgenti di pulizia, questa legge è una manna dal cielo, adesso la speranza è che i lavori partano al più presto perché gli specchi d’acqua sono in sofferenza e vanno dragati. Anche nelle scorse settimane il Consorzio delle cooperative di Marceddì, presieduto da Antonio Loi, ha sollecitato la Regione ricordando che, senza la pulizia, il rischio di una nuova moria è concreto nella laguna di Corru s’ittiri: «Finalmente qualcuno interverrà ma ancora non conosciamo i tempi – osserva- Spero di vedere gli operai al lavoro al più presto nel canale 17 che ormai è una palude». Raffaele Manca, presidente del Consorzio Is Benas: «La presidente Todde ha mantenuto la promessa ma sono molto scettico sui tempi e ho paura che la burocrazia possa rallentare l’iter. La pulizia è urgente».

Le reazioni

«La recente modifica alla legge regionale approvata nelle scorse settimane, rappresenta un primo passo avanti – sostiene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuele Cera – Auspichiamo di poter intervenire con maggiore efficacia e tempestività nelle lagune, ormai in uno stato di degrado insostenibile». Sulla grave situazione degli stagni intervengono anche Coldiretti e Nieddditas, leader le settore della mitilicoltura. Attraverso una lettera inviata alla Regione rilanciano la necessità di un intervento immediato a Corru s’Ittiri, dove sono presenti gli impianti: «A causa delle lungaggini burocratiche si rischia di creare gravi danni alla produzione - dicono dall’azienda - Il blocco del regolare afflusso d’acqua necessario al funzionamento degli impianti sta compromettendo la produzione e, senza un intervento immediato, l’attività rischia di fermarsi con conseguenze drammatiche per l’intero comparto».

La Provincia

Sull’assenza del ricambio dell’acqua nei compendi ittici per la mancata manutenzione e il rischio di gravi danni interviene anche la Provincia che ha inviato alla Regioni i risultati dei monitoraggi effettuato nei giorni scorsi negli stagni di Corru s’Ittiri e Corru Mannu, Is Benas, Cabras e S’Ena arrubia con i droni. «La situazione è davvero grave - ha evidenziato l’amministratore Battista Ghisu - I risultati dei monitoraggi evidenziano una condizione di totale criticità che potrebbe degenerare».

