Stagni, i pescatori bussano in Regione 

L’elenco dei problemi che i presidenti dei Consorzi pesca chiedono di risolvere alla neonata Giunta regionale è lungo: cormorani che mangiano quintali di pesci, granchio blu che danneggia le attrezzature, noci di mare che saturano i canali, fango che impedisce il flusso delle acque e poi l’abusivismo. Ma non solo, nell’elenco degli assessorati regionali non compare quello alla Pesca, da sempre inglobato nel settore agricoltura. «Siamo sempre gli ultimi del carro - dicono gli operatori - Per noi non c’è un assessore di riferimento». Malumori da Cabras a Terralba passando per Santa Giusta e Arborea.

Le richieste

Da Santa Giusta si sfoga il presidente Emanuele Cossu: «Chiediamo un assessorato specifico anche alla luce di tutti pro blemi che viviamo. È impensabile consentire la pesca delle anguille solo da gennaio a fine giugno; per noi significa perdita di denaro, chiediamo a questo punto un risarcimento. Ma servono fondi per acquistare nuove attrezzature, le nostre sono tutte danneggiate dal granchio blu». Cossu non dimentica l’abusivismo: «Da soli non riusciamo a difenderci: la notte c’è chi si porta a casa quintali di pesci, arselle comprese. Noi per la raccolta dobbiamo avere l’autorizzazione della Asl, ma c’è chi le pesca tutto l’anno: chiediamo più controlli e punizioni severe. È ora che la Regione si occupi dei problemi che affrontiamo tutti i giorni».

Il sopralluogo

Da Terralba alza la voce il presidente del Consorzio di Marceddì, Antonio Loi: «Per capire quali sono le problematiche che ci fanno perdere il 50% del fatturato invitiamo la Giunta Todde a venire qui. Da anni chiediamo aiuti di ogni tipo, del resto gli stagni sono della Regione. La mancanza di un assessorato specifico non aiuta, non abbiamo una figura di riferimento».

Conosce i problemi che vivono i gestori dello stagno di Cabras il sindaco, Andrea Abis: «Serve un’attenzione programmatica. Nel nostro caso è urgente eliminare i fanghi che danneggiano la qualità ambientale dello stagno. Ma anche una ristrutturazione della peschiera di Sa Madrini dove lavorano 150 operatori». Sulla mancanza dell’assessorato Abis non polemizza: «A mio avviso serve una direzione generale che si occupa solo della pesca».

La crisi

Alberto Porcu, presidente della coop Sant'Andrea di Arborea, non sa nemmeno se concluderà il suo mandato: «Il motivo? Sono troppi i problemi mai risolti nonostante gli aiuti che abbiamo sempre chiesto».

