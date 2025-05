Stagni, ecco il piano della bonifica 

Questa volta dovrebbe essere quella buona. I pescatori delle lagune dell’Oristanese che attendono dalla Regione ormai da tempo l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria negli stagni, e cioè il dragaggio dei canali per ripristinare l'ossigenazione delle acque, lunedì mattina incontreranno i vertici del Consorzio di bonifica: obiettivo programmare i primi interventi di bonifica, in modo da scongiurare, con le alte temperature, una probabile moria.

L’incontro

È l'esito dell’incontro avvenuto ieri mattina a Cagliari tra i pescatori di Terralba, Arborea, Cabras e San Vero Milis e gli assessori regionali all’Agricoltura Gianfranco Satta e all’Ambiente Rosanna Laconi. Negli uffici della Regione erano presenti anche i sindaci dei rispettivi Comuni, un modo per dare man forte alle richieste degli operatori. Gli operai del Consorzio di bonifica di Oristano, l’ente al quale la Regione ha affidato il dragaggio dei canali, cominceranno dal canale 17, nella laguna di Marceddì, la zona più sofferente della provincia: dove prima c’era l’acqua ora infatti si cammina. «Siamo entrati negli uffici regionali agguerriti più che mai - ha spiegato il presidente del Consorzio pesca di Marceddì Antonio Loi alla fine dell’incontro - Del resto, da dicembre chiediamo di intervenire. Ormai non possiamo più aspettare, il rischio è lasciare a casa senza lavoro 300 pescatori. Gli assessori ci hanno comunicato che a partire da lunedì potremo programmare gli interventi. Siamo fiduciosi, hanno capito forse che l’emergenza è alta».

Le associazioni

All’incontro convocato dalla Regione dopo che due settimane fa i pescatori avevano annunciato una manifestazione a Cagliari, ma anche di restare ad oltranza in strada, era presente Mauro Steri, responsabile del settore Pesca per Legacoop Sardegna: «Il fatto di aver stabilito l’inizio del percorso da seguire è una buona notizia. Spero che tutto ciò che è stato detto questa volta diventi un fatto concreto. Si comincerà dal Terralbese per poi continuare negli altri compendi. La settimana prossima saremo a Cagliari ancora una volta per affrontare il problema dell’invasione dei cormorani».

Consorzio di bonifica

Il presidente del Consorzio di bonifica Carlo Corrias, presente ieri mattina alla riunione a Cagliari, ha ribadito più volte che gli operai sono pronti per intervenire. «È giusto iniziare secondo le indicazioni dei pescatori, sono loro che conoscono meglio i territori, i problemi e le esigenze - spiega Corrias - Lunedì saremo a Marceddì, per poi intervenire. Saranno lavori per tamponare l’emergenza e imminenti prima che inizi il vero caldo. Le autorizzazioni per questa zona sono a buon punto, altre in itinere».

