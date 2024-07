Stagni e lagune a rischio, oggi un sopralluogo tecnico  

Si accelera per salvare gli stagni e il patrimonio ittico fra Arborea e Terralba. Dopo le rassicurazioni della Regione sugli interventi per la pulizia del canale 17 e sui lavori a Marceddì e nello stagno di San Giovanni, oggi è in programma un sopralluogo per fare il punto della situazione. Interverranno i tecnici dell’assessorato regionale all’Agricoltura e del Consorzio di bonifica dell’Oristanese, parteciperanno ovviamente i rappresentanti del Consorzio pesca Marceddì, dell’Unione dei comuni del Terralbese e i tecnici del Comune di Arborea. Le verifiche di oggi nel compendio ittico di Marceddì sono una sorta di indagine conoscitiva, necessario prima di siglare la convenzione con il Consorzio di bonifica che deve eseguire i lavori. I pescatori intanto ribadiscono che la pulizia del canale 17 è la priorità, è fondamentale per la tutela dello stagno di Corru s’Ittiri e quello della Cooperativa pescatori Arborea.

Nei giorni scorsi i pescatori in segno di protesta hanno bloccato il ponte di Marceddì, poi dopo le rassicurazioni della Regione il malumore è rientrato ma resta sempre grande allarme per la situazione degli stagni.

