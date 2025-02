Stagni come paludi, è allarme moria 

Dove un tempo c’erano tre metri e mezzo di acqua adesso si può persino camminare. Il canale 17, che collega gli stagni di Corru s’Ittiri e Corru mannu al mare è diventato una palude a causa della mancata pulizia. E da ieri la disperazione dei pescatori di Marceddì è scritta anche su diversi cartelli di protesta contro la Regione. Il grido d’allarme nel comparto è unanime, anche i pescatori che gestiscono gli altri stagni dell’Oristanese potrebbero unirsi alla protesta. L’appello è solo uno: dragare gli specchi d’acqua, il rischio moria è sempre più concreto.

La protesta

«Se non ho ossigeno sarò solo un ricordo» si legge in uno dei cartelli. E ancora: «Regione, da 20 anni sono in agonia e non fai nulla per non farmi morire». Parole chiare scritte sui teli bianchi che da ieri spiccavano nel canale 17, vicino al punto che dovrebbe garantire il ricambio d’acqua e di ossigeno e la rimonta dei pesci verso lo stagno ma che negli anni è diventato un tappo di sabbia e detriti. Ecco perché i pescatori temono il disastro, complici le temperature elevate. «Lo stagno vive grazie a questo canale - si sfoga Antonio Loi, presidente del Consorzio pesca di Marceddì - La Regione, proprietaria degli stagni, deve intervenire adesso». Finora, nonostante i sopralluoghi e le promesse, i lavori di bonifica non sono mai partiti. Durante l’ultimo incontro a Cagliari la presidente Todde aveva annunciato l’inizio dei lavori a maggio, ma gli operatori cheidono un’accelerata. «Impossibile aspettare tutto questo tempo - ha detto Loi - La situazione è grave, ieri c’è stato anche un sopralluogo della Asl». A ridosso del canale 17 sorge anche lo stabilimento di Nieddittas: senza il ricambio d’acqua si rischia lo stop agli impianti del vivaio delle orate. Ieri anche l’azienda ha effettuato un sopralluogo al canale 17.

Gli altri stagni

Ha urgente bisogno di un dragaggio anche lo stagno di Cabras: «Non contiamo più quanti sono i canali tappati dalla mercierella - sostiene il vicepresidente del Consorzio Pontis Carlo Urrai - La situazione è critica da tempo. Siamo pronti a dare man forte ai colleghi di Marceddì». I pescatori di s’Ena arrubia, fra Cirras e Arborea, temono di dover vivere la grave moria di maggio scorso. Anche Raffaele Manca, presidente della coop che gestisce lo stagno di Is Benas (San Vero Milis) è deciso: «Serve una mobilitazione generale. Capisco i tempi della Regione, ma la morte dei compendi è dietro l’angolo. Gli stagni vanno tutelati non solo per noi pescatori ma perché sono un bene ambientale di tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA