Stagione turistica, si alza il sipario 

La stagione è ufficialmente cominciata lo scorso fine settimana con l’apertura di resort, ristoranti e campeggi nel territorio, ma un’impresa su due fatica a trovare personale. Pesa, non poco, anche la carenza di competenze.Gli altri servizi, quelli legati all’escursionismo, avevano già preso il via nel weekend pasquale, segnando numeri confortanti grazie agli stranieri. Gli operatori confidano nel boom di presenze, ma resta quel puntino nero alla voce “personale”, con la maggior parte delle strutture che ha ancora caselle vuote e dà la caccia alle (poche) figure professionali che offre il mercato. Gli annunci sulle proposte di lavoro invadono i social, ma le risposte continuano a restare timide.

Merce rara

Molteplici le attività con dipendenti fidelizzati da epoca pluriennale. Ma ogni anno qualche figura, soprattutto di giovane età, prende altre strade e al datore di lavoro non resta che setacciare il mercato per rimpiazzarla. Un’impresa, di questi tempi. Per il suo complesso della ristorazione di Santa Maria Navarrese, Ivan Puddu è alla ricerca di un capo barman o barlady per il periodo maggio-ottobre e una cameriera o cameriere per 6 mesi (tempo pieno) per lo stesso arco temporale. «Un albergatore e un ristoratore cercano costantemente il personale per poter aprire al meglio le proprie strutture, sapendo già che non troveranno quel che cercano, ma manderanno comunque messaggi, contatteranno variate persone. Servirebbe una formazione nelle aziende, fatta dalle stesse, aperta soprattutto a chi oggi arriva con flussi migratori in cerca di nuove opportunità di vita e di lavoro». A lungo è finito sul banco degli imputati il Reddito di cittadinanza. «Non era quello il problema, che nasce dalla poca formazione, da qualcuno che ha sfruttato le persone nel passato e soprattutto dallo spopolamento dei nostri territori».

Via alla stagione

Giovedì scorso ha aperto il resort Corte Bianca di Cardedu, sabato è toccato all’Hotel La Bitta. Il gruppo Bovi’s Hotels completerà le aperture il 28 aprile con il battesimo stagionale del Villaggio Saraceno. Aperti anche il Baia di Cea resort, l’Hotel Arbatasar e (da sabato) anche il Perdepera resort di Cardedu. Primi ospiti, sempre da sabato, al ristorante Lungomare di Santa Maria Navarrese.

