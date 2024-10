Stagione turistica fra luci e ombre 

Stagione estiva turistica appena andata in archivio. Sul bilancio e sul movimento dei visitatori si registrano giudizi diversi all’interno dell’amministrazione comunale. Da un lato la maggioranza che esprime un pizzico di soddisfazione, dall’altro la minoranza che accusa.

«La stagione turistica appena conclusa – afferma il sindaco, Alfonso Marras - ha confermato Bosa come meta apprezzata sia dagli italiani che dagli stranieri. La nostra amministrazione, insediata a giugno, non ha però avuto modo di programmare azioni mirate a favorire ulteriori afflussi turistici». Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore al Turismo, Marco Francesco Mannu: «Per la prossima stagione estiva la Giunta avrà tempo di proporre nuove iniziative che possano valorizzare le potenzialità turistiche del nostro territorio».

La minoranza

Valutazioni che non convincono il consigliere di opposizione Alessandro Campus, che punta il dito proprio sulla mancata programmazione. Cose che erano state messe nero su bianco anche in una interrogazione a inizio estate. Secondo Campus sono stati registrati pochi arrivi e presenze. «I report – sottolinea - evidenziano che il pernottamento medio dei turisti nelle strutture ricettive si attesta in una notte, una notte e mezza, dato più basso rispetto a tutte le destinazioni turistiche regionali. Questa amministrazione, che nasce in continuità con la precedente, ha confermato l'inadeguatezza nella gestione del flusso turistico». Le accuse della minoranza sono legate alla assenza di servizi per il turista come ufficio di accoglienza, mezzi per il trasporto urbano, area parcheggi e alla elaborazione tardiva di un calendario di eventi con una spesa di circa 70mila euro prelevati dall'imposta di soggiorno, che in nessun modo hanno incrementato l'arrivo dei turisti. Così come pure il fatto che l'Ostello della gioventù è chiuso da anni. «Non si comprende poi - spiega Campus- la spesa di circa 9mila euro per la campagna di promozione del calendario e degli eventi, quando l'attività ha riguardato solo quelli a partire da agosto e l'aggiornamento della pagina social "Bosa città dei colori", con la pubblicazione di alcuni video».

La replica

L’assessore Mannu ribatte alle accuse: «Abbiamo aperto un dialogo con la Pro Loco per attivare un servizio di accoglienza e informazione, mentre grazie allo sforzo in sinergia con gli operatori abbiamo inserito alcuni eventi a cura del Centro commerciale naturale».

