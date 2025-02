Stagione turistica al via, ma mancano gli hotel 

Una stagione turistica ai nastri di partenza già dal mese di marzo, merito di un lavoro importante svolto negli ultimi anni al fine di superare il tradizionale turismo balneare diversificando l’offerta, e puntando su settori in espansione come quelli relativi alla cultura e al turismo d’esperienza. Dopo i numeri importanti degli ultimi anni, Iglesias si prepara all’inizio di una nuova stagione all’insegna della continuità, senza dimenticare però la ricerca di nuove iniziative in grado di attirare sempre più visitatori.

Si inizia a Pasqua

Tradizionalmente l’inizio della stagione coincide con i riti e delle processioni della Settimana santa, con la Pasqua che quest’anno cadrà domenica 20 aprile. Sono già arrivate tante prenotazioni nelle strutture ricettive cittadine. «Stiamo riuscendo a diversificare l’offerta anche per i periodi cosiddetti di bassa stagione e accoglieremo arrivi consistenti già dal prossimo mese – spiega Attilio Casti, presidente del Consorzio Turistico per l’Iglesiente, che riunisce operatori ed esercenti – grazie soprattutto alla presenza delle comitive di studenti impegnati nelle gite scolastiche, dei camminatori appassionati di trekking e dei gruppi che fanno riferimento al Club Alpino Italiano. Un tipo di turismo di grande interesse, in quanto si intercetta un settore fino a pochi anni fa di nicchia, ma ora in rapida espansione, con visitatori motivati e con un importante potere d’acquisto».

Gli operatori

Valutazioni sull’anticipo della stagione turistica condivise anche dai titolari delle attività ricettive e dai rappresentanti dei commercianti, che sottolineano come si stia procedendo in maniera efficace sulla strada della destagionalizzazione. «Il turismo di esperienza ha spinto tutto il settore – mette in evidenza Monica Daga, titolare di due strutture ricettive – grazie soprattutto alle persone che hanno scoperto il territorio attraverso il Cammino di Santa Barbara fuori dai tradizionali flussi estivi. È stato di fondamentale importanza fare rete, per merito della collaborazione tra i titolari delle piccole strutture ricettive presenti in città e nel territorio. Un’ospitalità diffusa che ha raccolto il favore di tanti turisti». Gianmaria Graziano, presidente del Centro commerciale naturale: «Come associazione stiamo preparando diverse iniziative rivolte al commercio, come "Primavera in Centro" con attività sempre aperte ai visitatori».

Pochi alberghi

«Quest’anno ricorrono i 10 anni del Consorzio Turistico – dice Attilio Casti – e abbiamo in cantiere numerosi progetti. Purtroppo nel territorio mancano ancora grandi strutture in grado di accogliere un turismo di massa, qualcosa inizia a muoversi anche in quell’ambito».

RIPRODUZIONE RISERVATA