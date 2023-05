«Stagione turistica a rischio» 

Spiagge invase dalla posidonia, lavori di rimozione sospesi e tanta preoccupazione a Porto Pino tra gli operatori turistici. Nella località balneare di Sant’Anna Arresi è allarme tra albergatori e ristoratori. «C’è il rischio di non far partire la stagione turistica», affermano.

In spiaggia

Milva Caschili da 35 anni gestisce uno stabilimento in spiaggia. È preoccupata e non lo nasconde: «Siamo fra i diretti interessati e ad oggi non sappiamo nulla: non ci son parole per esprimere la situazione, la stagione sta entrano nel vivo e non sappiamo ancora quando montare gli stabilimenti». A metà aprile erano iniziati gli interventi per la rimozione della posidonia in alcune aree a ridosso della stessa spiaggia. Ma dopo un controllo del Corpo forestale dell’Ispettorato di Iglesias i lavori sono stati interrotti. «Ben venga la pulizia della spiaggia – spera Aldo Porcu, dello stabilimento Papero Giallo - ma come ho notato c’è stata molta attenzione a far sì che non si creassero danni alla spiaggia: ma così si rischia veramente di perdere la stagione». La questione assume anche contorni politici, come sottolinea Valerio Lecca, consigliere del gruppo “Nuova corrente arresi”: «Mesi fa sono andato dall’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu per chiedere informazioni e organizzare un incontro tra amministrazione, balneari e assessorato: di fatto i lavori sono iniziati e poi si sono fermati per l’uso di mezzi cingolati: per la movimentazione della posidonia, come specificato dalla legge regionale e nel progetto comunale, tali mezzi non dovevano essere utilizzati, ma i lavori fermi destano preoccupazione a chi gestisce gli stabilimenti e a chi lavora nelle strutture ricettive».

Le prenotazioni

Roberto Cullurgioni dell’hotel Cala dei Pini ricorda che «al momento di effettuare la prenotazione i clienti ci chiedono i dettagli sulla pulizia del litorale, non possiamo fare altro che confermare che ora la prima spiaggia è impraticabile». Il tour operator Gigi Balloccu, gestore di Acquamarina Villa Domos, racconta che «le prenotazioni si sono fermate e stiamo cercando di mantenere quelle già ricevute, c’è bisogno di trovare una soluzione come fanno altrove: si sta creando un grosso danno d’immagine al nostro territorio».