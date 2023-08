Stagione tormentata per i mercatini estivi 

Trasferiti e finiti tra le carte dei tribunali, i mercatini estivi che coloravano le località turistiche galluresi, in questa stagione sono sottotono. Quello che il giovedì veniva allestito nella piazza di San Pantaleo ha traslocato in via San Gallo: a nulla sono servite una manifestazione davanti al municipio e una raccolta firme per salvarlo dal trasferimento, dopo 23 anni, imposto, con una serie di provvedimenti, dal Comune di Olbia, per motivi di sicurezza pubblica. Ricorsi al TAR, i commercianti ambulanti si sono visti respingere l'istanza con cui chiedevano la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti amministrativi: non solo prevalgono le ragioni di ordine pubblico ma, soprattutto, le ordinanze firmate dal sindaco, Settimo Nizzi, non annullano le concessioni degli stalli degli operatori che possono continuare a svolgere l'attività, seppur in un'altra collocazione.

A San Teodoro, il posizionamento di una panchina intelligente e la presa di posizione del parroco della chiesa di San Teodoro Martire, Don Alessandro Cossu, che lamentava assembramenti davanti all'ingresso della parrocchia, causa di disagio e frastuono, hanno fatto slittare parte dei banchi del mercato serale: il provvedimento della sindaca, Rita Deretta, è stato impugnato al Tar dagli ambulanti che, però, ha bocciato la loro richiesta di sospendere cautelarmente la misura. A Porto Rotondo, le bancarelle sono state trasferite dal cuore del borgo in un'area esterna (sterrata e priva di servizi), scelta del Centro commerciale naturale Porto Rotondo dettata dal divieto di sosta in piazza Krizia, imposto dal Comune a seguito di un contenzioso con la proprietà dell'area.

