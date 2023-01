Stagione record, servono posti letto 

Quasi un milione e 300 mila pernottamenti nell’arco di 12 mesi. Il 2022 per il comparto turistico della città si è chiuso con un record di presenze, concentrate da aprile a ottobre e la presa di coscienza che servirebbero più posti letto per far fronte alle richieste in alta stagione. Se ne è discusso nei giorni scorsi durante il primo incontro dell’anno del Tavolo permanente per il Turismo, convocato dal sindaco Mario Conoci e dall’assessore al Turismo Alessandro Cocco. Un summit del settore dell’accoglienza a cui hanno preso parte, tra gli altri, anche il direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani, il responsabile Business non Aviation Sogeaal, Cesare Dell’Erba, il presidente di Federalberghi Raffaele Coghene e il presidente del Club di Prodotto Domos Marco Di Gangi.

Il bilancio

È stato il titolare della delega al Turismo, Cocco, ad esporre i dati raccolti dall’ente sugli ospiti e sui pernottamenti dichiarati nei quattro trimestri 2022 (1.257.979), con numeri importanti nei trimestri aprile-giugno e luglio-settembre. Una stagione delle vacanze lunghissima, che ha preso il via a aprile per concludersi a ottobre inoltrato. I mesi di avvio hanno premiato le strutture ricettive a quattro stelle, seguiti dagli immobili in locazione turistica. Nel clou dell’estate, invece, si è evidenziata una distribuzione degli ospiti più trasversale, con numeri di tutto rispetto per i tre stelle e le case-vacanza. C’erano anche la consigliera comunale Monica Pulina, in qualità di presidente della commissione Turismo e l’assessora allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro, entrambe hanno voluto sottolineare l’importanza dell’attività di programmazione per la stagione che verrà, insieme a tutti gli attori del Tavolo permanente per il Turismo, voluto dall’allora assessore Marco Di Gangi e che mette insieme per la prima volta il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, il Parco, le rappresentanze accreditate degli operatori economici privati, l'Università, le istituzioni scolastiche, le associazioni e i comitati di quartiere e la Diocesi.

Programmazione

Esperienza e programmazione, sono le parole chiave, per uscire dall’improvvisazione e dai tentennamenti. Gli imprenditori della vacanza hanno chiesto alla politica, alle prese con il Puc, di prevedere un incremento del numero dei posti letto in città. Ma si è toccato anche il tema della formazione e del mercato del lavoro, argomenti affrontati con i dirigenti scolastici degli istituti tecnici e professionali Andrea Parodi e Vincenzo Scanu.