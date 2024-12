«Stagione più lunga con grandi eventi e fiere» 

La Sardegna è turistica solo d’estate. E non basta. Lo dicono i dati forniti da Franco Cuccureddu, che di turismo si occupa in qualità di assessore nella Giunta regionale. Ma l’ex sindaco di Castelsardo snocciola numeri e analisi perché ha un piano per fare in modo che l’Isola non resti aperta ai visitatori solo dal primo maggio al primo ottobre. Il mantra è la “destagionalizzazione” e le direttrici per provare a tradurla in realtà, attraverso un cambio di strategia, sono tre: ospitalità, fiere e grandi eventi.

Le criticità

Al di là di alcune narrazioni, lo scenario di partenza non è esaltante: nell’Isola si registra un non troppo rilevante tasso di occupazione delle stanze del settore alberghiero ed extralberghiero: 20% in Sardegna, 36% nel resto d’Italia. Niente boom nemmeno sul fronte dell’apporto del turismo al Pil: «Siamo al dodicesimo posto in Italia», ha detto Cuccureddu, «il contributo del settore al Pil sardo è solo dell’8% contro il 12,5% della media nazionale». Ma c’è un altro fattore negativo: «L'altro forte disequilibrio è dovuto al fatto che noi abbiamo una sproporzione enorme tra il ricettivo alberghiero e extralberghiero. Abbiamo 1047 hotel e 35mila strutture extralberghiere: nessun riscontro del genere in altre regioni».

La strategia

Per invertire la tendenza gli interventi spot non bastano. Cuccureddu spiega che «cambiamo le strategie. Abbiamo avviato iniziative, bandi e procedure finalizzati a recuperare quel gap importante che abbiamo rispetto all'offerta turistica nazionale». La nuova linea passa dalla Giunta regionale. «Nella penultima riunione», annuncia l’assessore, «abbiamo assunto provvedimenti che riguardano la promozione dell'albergo diffuso con uno specifico bando, un piano fiere mai così vasto, con 29 appuntamenti. E infine il cartellone dei grandi eventi: tutte iniziative che finalizzate a creare economia ». Non solo d’estate: «Quest'Isola non ha un solo monoprodotto, il turismo balneare: può essere attiva, viva e attraente in tutte le stagioni dell'anno».

Albergo diffuso

Per il capitolo albergo diffuso sono disponibili 7,5 milioni di euro di risorse regionali (alle quali si aggiungeranno ulteriori risorse statali del Fondo unico nazionale per il turismo ) per sostenere il recupero e la riqualificazione degli immobili situati nei centri storici, destinandoli alla realizzazione di strutture ricettive, caratterizzate dalla dislocazione delle unità abitative all'interno del tessuto urbano e dalla centralizzazione dei servizi principali. Sono finanziabili al 25% gli interventi immobiliari (acquisto, costruzione, ristrutturazione) e al 100% tutte le altre spese (come arredi, attrezzature, e uscite destinate al marketing).

Grandi eventi e fiere

Cuccureddu ha sottolineato l'importanza del programma grandi eventi per l’anno che verrà. «Molto corposo e molto differenziato», annuncia. «Sono 18 milioni e mezzo i fondi per ora disponibili. Ci saranno cartelloni specifici per i grandissimi eventi, per i festival, per gli eventi identitari, per quelli tradizionali, per i folkloristici, ma anche per le sagre dei piccoli comuni. Abbiamo tenuto fuori solo due tipologie: i grandissimi eventi sportivi, per i quali stipuleremo un accordo con il ministro Abodi, e quelli sul Capodanno prossimo: avremo tempo per elaborarlo. A tutte le attività verrà associata una campagna nazionale». Per le fiere è prevista la partecipazione a due workshop negli Usa e a due appuntamenti nel settore del lusso (Cannes e Marrakech). ( )

