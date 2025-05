Stagione irrigua, stop alle restrizioni 

Stagione salva: gli agricoltori serviti dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale potranno contare sul 100% della dotazione idrica. Salgono infatti da 114 a 130 i milioni di metri cubi d'acqua autorizzati per l'irrigazione del comprensorio storico del Campidano e del distretto di Isili. Si tratta delle assegnazioni definitive deliberate dal comitato dell'Autorità di bacino regionale. Così il cda del Consorzio ha potuto revocare le restrizioni imposte dal marzo del 2024 fino a questi giorni con un taglio di circa 5.000 ettari, che ora tornano nelle disponibilità degli agricoltori.

Il report

«Le piogge di questi mesi - spiega il presidente del Consorzio Efisio Perra – hanno sostanzialmente migliorato la situazione di accumulo nei bacini e il fatto che anche gli agricoltori abbiano avuto minor bisogno di irrigare le proprie colture ci ha consentito di risparmiare la risorsa idrica. Ciò ci ha regalato una certa tranquillità che guarda però solo al breve periodo. Perché - avverte Perra - se è vero che per questa estate possiamo tirare un sospiro di sollievo, è vero anche che questa risorsa idrica va centellinata e preservata al massimo in vista di un futuro che sappiamo essere incerto e sottoposto alle bizze del clima».

Appello

Lo stato di relativa tranquillità non deve però far dormire sonni tranquilli a lungo. «Ringraziamo la Regione per aver ascoltato le necessità del mondo agricolo del Sud Sardegna ma - evidenziano gli amministratori del Consorzio di Bonifica – occorre un’azione condivisa, che deve vedere l’impegno di tutti per migliorare la capacità di accumulo e di efficientamento nell’utilizzo di un bene prezioso e limitato quale è l’acqua». «È fondamentale l’impegno di tutti, e questo è un appello che mi sento di fare come agricoltore - spiega ancora Perra - e come presidente del Consorzio di Bonifica dico che dobbiamo non abbassare la guardia e continuare a lavorare».

Pericolo scampato

Nel frattempo, Coldiretti segnala che si è «evitato un disastro annunciato». «Una restrizione del 30% - chiarisce l'associazione di categoria - avrebbe comportato, per la sola stagione irrigua 2025, perdite per poco meno di 40 milioni di euro, tra reddito diretto delle imprese agricole, oltre 26 milioni, e indotto, altri 10 milioni, con effetti disastrosi sull'occupazione». «Un danno - sottolinea il presidente di Coldiretti Cagliari, Giorgio Demurtas - che si sarebbe sommato agli 80 milioni già bruciati tra 2023 e 2024. Ora, con i bacini di nuovo pieni, siamo soddisfatti perché le aziende potranno lavorare, raccogliere e restare in piedi, ma questa vittoria deve tradursi adesso in una svolta politica vera. Non possiamo dipendere solo dalla pioggia o da qualche congiuntura favorevole: servono visione e investimenti». «Oggi possiamo tirare un sospiro di sollievo, ma questo - precisa Demurtas -non ci deve illudere: senza interventi strutturali, rischiamo di rivivere l'emergenza siccità già l'anno prossimo».

